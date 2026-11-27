José Manuel Rey estuvo en el mercado de A Magdalena Daniel Alexandre

Con repartos de propaganda en el barrio de A Magdalena –el Partido Popular–, en el mercado de Cariño –el Partido Socialista– y en el Campus Industrial –el BNG– cerraron los quince días de campaña electoral los principales candidatos al Congreso y al Senado de la comarca de Ferrolterra: José Manuel Rey Varela, que lidera la papeleta sepia del PP en A Coruña; Julián Reina, número 2 en la lista para la Cámara Baja; y Manuel Polo, tercer nombre de la candidatura del BNG por la provincia.

Como es costumbre, las grandes organizaciones decidieron echar el resto en mítines ante auditorios masivos antes de la jornada de reflexión de este sábado, víspera de una jornada que se espera alcance índices de participación en el entorno del 75%. El aspirante al Senado por el Partido Popular protagonizó un mano a mano en el centro de Ferrol en el que reiteró la idea de la campaña. “Se queremos un cambio, ese cambio ten un nome: Alberto Núñez Feijóo”.

Rey Varela aseguró que el apoyo al líder popular “permitirá abrir unha nova etapa política e favorecer unha maior coordinación institucional entre Ferrol, a Xunta e o Goberno”, por lo que instó a la ciudadanía a votar. “Cada voto é importante e cada decisión ten consecuencias”, afirmó, antes de hablar de su propia experiencia municipal.

“Sei moi ben o que é gañar as eleccións e non gobernar por uns poucos votos, por dividir o voto e que algúns non se traduzan en deputados”. El también alcalde de Ferrol también aludió a las “dificultades e os atrancos rexistrados nestes días, ente eles, que moitas papeletas non chegaron aos seus destinatarios”.

Julián Reina, en la feria de Cariño Cedida

El último mensaje del PSOE tuvo como protagonista el debate a cuatro de la noche anterior. El candidato Julián Reina aseguró durante el reparto de propaganda en Cariño que “a Feijóo se lle veu o plumeiro” y que en el transcurso de la discusión televisiva “puideron visualizarse as diferenzas entre os dous modelos políticos que concorren ás eleccións”.

“Estamos moi satisfeitos co debate”, dijo, resaltando que Pedro Sánchez “defende a boa política e a boa educación, pero ser educado non significa que vaiamos deixar ningunha acusación sen resposta”. En ese sentido, Reina cargó contra Feijóo por las palabras con las que se dirigió a la cabeza de lista de Frente Amplio y que Reina calificó de “machistas”. “Deixou claro o seu talante cando empregou esa expresión, aínda que despois intentase rectificar”.

Para el concejal socialista, las declaraciones son “especialmente preocupantes polo contexto político e pola proximidade da conmemoración do 25N”, pero subrayó que esas palabras “non son tan vergoñentas como o seu silencio á hora de esixirlle ao seu socio Abascal que condene a violencia machista”. “Os socialistas”, finalizó el número 2 del PSOE, “non queremos ás mulleres caladiñas, senón libres, con voz propia e con todos os seus dereitos garantidos”.

BNG reparto electoral Campus de Esteiro Daniel Alexandre

El BNG en la comarca se desplazó al Campus Industrial para realizar un reparto entre el estudiantado de la UDC. Así, tanto la candidata al Senado Pilar Lozano como el número 3 al Congreso, Manuel Polo, pidieron “un último esforzo” y “concentrar o voto no BNG de todas as persoas que queren que Galiza avance”.

Polo hizo un llamamiento a “todo o mundo que non queira un goberno de dereitas, a todas as persoas que queiran seguir avanzando en dereitos, en emprego e que queiran que Galiza estea ben representada no próximo Congreso”. El candidato nacionalista se mostró además confiado no solo en la subida de los apoyos que va a obtener el BNG, sino en conseguir “un gran grupo parlamentario”.