Los vehículos se reunieron en el recinto de FIMO Juan Rey-Cabarcos

La enseñanza concertada ha tomado la vía de la movilización para tratar de convocar una mesa de negociación en la que poder abordar demandas que vienen arrastrando desde hace casi dos décadas. Ferrol fue una de las ciudades gallegas —junto con A Coruña, Santiago, Vigo y Ourense— en las que este jueves se puso en marcha una caravana reivindicativa que discurrió por buena parte del municipio.

FSIE Galicia, UGT, CCOO Feuso SNEP y CIG son las organizaciones sindicales que promovieron una protesta encaminada a visibilizar su malestar con la Consellería de Educación por una “falta de vontade de convocar aos representantes das persoas traballadoras” e iniciar el diálogo social. En el caso de la ciudad naval, la comitiva partió del aparcamiento de Punta Arnela y se dirigió al puerto, tomando después la calle de la Iglesia, con decenas de coches decorados con globos y carteles, protagonizando una sonora pitada.

Nelson Fernández, de FSIE, apunta que llevan 17 años “en los que no se ha producido ni un solo avance, así que lo que pretendemos es que se sienten a negociar con nosotros y se desbloquee la situación porque no se está haciendo nada, ni siquiera se están aplicando cosas que se prometieron en 2008, como por ejemplo los complementos de dinamización de Lingua Galega, que no se están pagando y se publicaron en el DOG”.

Reivindicaciones

Entre las cuestiones que exigen los profesionales de la enseñanza concertada está la convocatoria de la Mesa Tripartita y la apertura de las negociaciones, estableciendo un calendario para los próximos dos acuerdos que deben ser firmados. Además, enumeran también el “desbloqueo de acordos de homologación salarial”, especificando el abono de los complementos y la paga extraordinaria de antigüedad, entre otros.

Asimismo, reivindican la reducción de la carga lectiva, la mejora de los acuerdos de jubilación parcial con contrato de relevo incorporando a todo el personal y la financiación de un suplemento autonómico para el Persoal de Administración e Servizos (PAS).

“Queremos que a estos compañeros se les dignifique y que por lo menos cobren el salario mínimo sin que la antigüedad que tienen sea reabsorbible por el mismo porque, al final, si seguimos así, cobrará lo mismo un trabajador que lleva nueve años que otro que acaba de llegar”, ejemplifica Fernández, insistiendo en que lo más urgente para el personal de la enseñanza concertada en Galicia es lograr el diálogo.