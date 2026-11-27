Coral Chorima de Castro, que inaugurará el ciclo musical Cedida

Llegadas estas fechas, el barrio de Ultramar organiza un ciclo de conciertos en la iglesia parroquial de Santo Domingo, preparando así la llegada de las fiestas de Navidad.

La actividad de este domingo dará comienzo a las 19.00 horas con la actuación de la coral Chorima de Castro, que será la encargada de inaugurar esta programación especial, pensada para acercar la música coral a los vecinos y vecinas y ofrecer al público la oportunidad de disfrutar del trabajo y el talento de diferentes agrupaciones musicales.

La iniciativa continuará durante el mes de diciembre con otras tres citas. De este modo, el sábado 12, a la misma hora, será el turno de la Coral Polifónica Ferrolana A Magdalena y de la agrupación Abraira de Rianxo. El día 19 el ciclo musical continúa con Concerto Tempo y la coral Ludus Tonalis de A Coruña.

Para cerrar la programación, el domingo 20 actuará Alecrín de Brión y también la coral de los Profesionales del Área Sanitaria de Ferrol. Todos los conciertos son de entrada libre y gratuita, con el objetivo de facilitar la participación de toda la ciudadanía en esta propuesta cultural que apuesta por la música coral como elemento de encuentro.