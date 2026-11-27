El servicio se ubicará en la primera planta del edificio Daniel Alexandre

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha abierto la licitación para contratar las obras de acondicionamiento de la primera planta del edificio de Correos en la que se habilitará una oficina de tramitación del Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE– para dar apoyo a toda España.

En esta actuación, la cartera de Yolanda Díaz tiene previsto invertir más de 200.000 euros, aunque el coste final de la adecuación del espacio no se podrá determinar con exactitud hasta que se resuelva el proceso. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 9 de diciembre para presentar sus ofertas y, según figura en los pliegos, deberán completar la intervención en el plazo de 30 días a partir de la firma del acta de replanteo.

Como ya adelantó este periódico el mes pasado, la oficina albergará la unidad de apoyo de Ferrol, que ya está funcionando desde junio a la espera de que se realicen las obras para instalarse definitivamente en la primera planta de Correos. En ese sentido, este equipo permitirá al SEPE “reforzar su capacidad de gestión”, tal como informa el Ministerio, “para el conjunto del territorio nacional”.

Sin atención presencial

La nueva unidad de apoyo no es una oficina al uso como las que ya existen en el edificio administrativo de la Xunta o en la avenida de Vigo. Así, no estará abierta al público ni prestará atención presencial o mediante cita previa, sino que ayudará en la tramitación remota de presolicitudes y expedientes electrónicos correspondientes a las provincias y oficinas que en estos momentos soportan una mayor carga de trabajo, contribuyendo a reducir los expedientes pendientes, mejorar los tiempos de respuesta y liberar capacidad en las oficinas territoriales para la atención directa a la ciudadanía.

El Ministerio precisa que esta creación no supone el cierre de ninguna oficina ni el traslado de unidades existentes. La reforma se plantea para 14 puestos de trabajo permanentes y ocho temporales, además de los espacios complementarios.