Roberto Ferreiro, coordinador del centro ferrolano, recogió el galardón Cedida

La Conferencia Española de Religiosos (Confer) acaba de reconocer con uno de sus Premios Carisma el cometido que se lleva a cabo desde el Centro de Día Oblatas-O Mencer de Ferrol, una entidad que ofrece una atención integral a mujeres en contexto de prostitución y víctimas de trata sexual.

Fue su coordinador, Roberto Ferreiro, quien acudió a la gala de entrega, que se celebró el pasado martes en el colegio Jesús María de Madrid. “Agradezco a todas las hermanas Oblatas que comenzaron esta labor, y a todas las mujeres que nos acompañan”, dijo al recepcionar la distinción, que se produjo en la categoría de Misión Compartida.

El presidente de la Confer, Jesús Días Sariego, expresó en su intervención durante la séptima edición de estos Premios Carisma, que “la huella más profunda que podemos dejar en el mundo no se escribe con la tinta de aquello que atesoramos, sino con el bien que silenciosamente sembramos en la vida de los demás”, valorando que los galardones son “mucho más que un reconocimiento público”, puesto que ponen en valor el trabajo de quienes “convierten en amor en servicio, la grieta en reconciliación y la comprensión en compromiso”.

Premiados

Además de la labor de las Oblatas en Ferrol, se reconoció la trayectoria de personas y entidades en distintos ámbitos. Así, el Premio Carisma Especial recayó en el papa León XIV, el de Impacto en el pueblo de Adamuz, el de Entornos Seguros fue para el Tribunal de Rota y el de Comunicación para Antonio Jimeno.

A mayores, la Confer entregó el de Fe y Cultura a Antonio Banderas por el musical Godspell, a Paula Vega el de Entorno Digital como Misión y a Guillermo Duque, maestro de Educación Primaria conocido como Guilleproff, que vio reconocido su trabajo de divulgación en redes.