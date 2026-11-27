El coro rociero de la Casa de Andalucía de A Coruña actúa este sábado en Ferrol Cedida

La actividad semanal que cada fin de semana de noviembre ha venido desarrollando la Asociación de Vecinos de A Magdalena en el Casino Ferrolano, dedicada en cada ocasión a un colectivo o evento –los mayores, los vecinos o la música–, llega este sábado 28 a su fin con la última de las sesiones, dirigida a la familia.

De este modo, el programa, que está financiado por el Concello de Ferrol, celebrará, a partir de las 19.30 horas, en el Casino Ferrolano, un acto abierto al público, por el Día de la Familia, y que contará con el almirante jefe del Arsenal, el vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, como pregonero de la celebración.

Aunque ferrolano de nacimiento, Bolívar pasó gran parte de su juventud en Rota y ahora regresó a la ciudad en la que, como él mismo señaló, cuenta con numerosos amigos.

Esa vinculación entre Galicia y Andalucía estará presente en el apartado musical de la velada, ya que en el acto participará el coro rociero de la Casa de Andalucía de A Coruña, una agrupación que está dirigida por Benito Botana.

Con esta fiesta rociera concluye la programación, básicamente musical, del mes de noviembre de la entidad vecinal, que preside Pedro Sanz.