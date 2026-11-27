Operarios de la nueva adjudicataria del servicio de recogida de basura retirando la sobretapa de los contenedores de la plaza del Callao Daniel Alexandre

cLos vecinos de la plaza del Callao, en el barrio de A Magdalena, vieron esta semana cómo los operarios de la nueva compañía responsable del servicio de limpieza viaria, Eco Ferrol –la Unión Temporal de Empresas (Ute) formada por Copasa y Setec Building–, comenzaban a retirar los contenedores subterráneos de la intersección con las calles Igrexa y Carme. Los trabajos, aún en fase de ejecución –se retiró la sobretapa de losa, pero los colectores y los depósitos todavía no se han suprimido–, son los últimos en un proceso comenzado a finales de octubre y que supondrá la primera etapa del nuevo modelo de recogida de residuos en el término municipal.

A día de hoy, según avanzaron fuentes municipales consultadas, se está actuando –o ya se ha intervenido– en 13 de las 17 isletas existentes, mientras que el resto permanecen selladas y rodeadas de una valla de seguridad a la espera de su eliminación. Y es que, como se recordará, el objetivo del Concello es que las labores de retirada –y en un principio también las posteriores de urbanización–, estén finalizadas antes de que termine el presente 2026, coincidiendo con la implantación de la última fase del contrato, la instalación de los nuevos contenedores y la entrada en servicio de los camiones de recogida de carga lateral.

El proceso

La supresión de los colectores, como se señaló, es uno de los ejes de la nueva prestación municipal, hasta el punto de que el propio contrato reservaba una partida específica de 277.000 euros tanto para la gestión de todas las unidades que componen las isletas como para la realización de obras civiles de recuperación del entorno. El proceso, según detalló la adjudicataria del encargo, consistirá en la retirada de los elementos mecánicos de los fosos –labores que ya prácticamente se han finalizado en todas las unidades de la ciudad–; el relleno de los huecos con material seleccionado, que en la mayoría de los casos combinan zahorra con áridos; y la reposición del firme mediante la instalación, primero, de una losa de hormigón armado para aportar durabilidad y, posteriormente, con el pavimento que dará continuidad estética a las aceras donde actualmente se asientan.

Los colectores que aún no se han retirado permanecen sellados y vallados Daniel Alexandre

A este respecto, desde Eco Ferrol se explicó que las labores se están acometiendo por fases, en lugar de atajar una unidad cada vez. Así, la retirada de los buzones exteriores, la sobrecubierta y los receptáculos interiores se encuentra prácticamente completada, mientras que cuatro de las isletas también se han rellenado de sedimentos –una de ellas, en la calle Rochel, incluso se ha integrado ya con el entorno–. Una vez completada esta última etapa, se procederá a la colocación de la mencionada losa de concreto, tras lo cual se urbanizarán los espacios.

Un dato interesante que han destacado tanto la empresa como las fuentes de la Concejalía consultadas, es que, en algunos casos, como por ejemplo en los contenedores situados frente a la Orden Tercera, los de la avenida de Compostela o los de la calle Soto, en Esteiro, se aprovechará el espacio vacío –de unos 2x4 metros– para crear zonas ajardinadas. Asimismo, desde el área municipal se señaló que, por la propia naturaleza de las obras –que al ser promovidas por el Ayuntamiento y no afectar a zonas de servidumbre no requerirían permisos específicos–, sería posible, de contar con un informe policial que lo avalase, incluso crear nuevas plazas de aparcamiento en puntos como O Inferniño, en el que los depósitos se alinean con la hilera de estacionamiento de la plaza.

Dos décadas de historia

Menos olores, menor perjuicio estético y una mayor facilidad de uso y accesibilidad eran algunos de los argumentos que motivaron la adopción de estos elementos. Las cuatro primeras, en el barrio de A Magdalena, fueron instaladas por la Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente, en el marco de un ambicioso programa de renovación de los sistemas de recogida de basura en el que también se incluyó a los municipios de Narón, Fene, Pontedeume y As Pontes. De hecho, la idea inicial era transformar la práctica totalidad de los puntos de recolección, habiendo inicialmente planeados 24 en todo el concello –en 2005, por ejemplo, se reservó una partida específica para extender la red hasta Ferrol Vello, pero finalmente no se acometió–.

Tras retirar los elementos mecánicos del interior, la compañía rellena los espacios con áridos antes de colocar una lámina de hormigón Daniel Alexandre

La segunda ‘hornada’ de contenedores subterráneos se retrasó más de lo esperado y no fue hasta el año 2010, en el marco del Plan E del Gobierno central y el Urban, de la Unión Europea –el conocido como el Eixo 5 de Medio Ambiente–, que no llegaron las isletas a otros barrios como Canido, Caranza, Esteiro o el Ensanche A. Este último proceso, no obstante, fue mucho menos dinámico que el anterior, retrasándose varios años algunas de las obras previstas. De este modo, de los 24 conjuntos de colectores planificados, finalmente vieron la luz 17, que, además, por la diferencia temporal entre la instalación de unos y otros, presentaban características técnicas notablemente diferentes, restando agilidad a un sistema que debía caracterizarse, precisamente, por ser más eficiente que el anterior.

El nuevo contrato

Apenas un año después de que se instalase la última isleta, concretamente el 31 de diciembre de 2014, el contrato de recogida de residuos urbanos del Concello, que databa de 1991, agotó su última prórroga, quedando, al menos sobre el papel, caducado. El día anterior, en una sesión plenaria extraordinaria, el gobierno local de José Manuel Rey sacó adelante un nuevo pliego, con una duración de una década y un coste de 7,9 millones de euros. El encargo, no obstante, no llegó a progresar, en parte porque no garantizaba la subrogación de los trabajadores de Urbaser, iniciándose un periplo de diez años y dos corporaciones –se intentó incluso remunicipalizar el servicio– hasta que, en junio de 2025, salió a licitación el encargo.

La prestación, valorada en 112,9 millones de euros, contemplaba, entre otras novedades, la renovación de toda la maquinaria, adoptando, ahora sí, la recogida por carga lateral, a la que ya se aspiraba desde comienzos de la década de los 2000. Sin embargo, esta modalidad traía consigo el reto de tener que cambiar todos los contenedores comunes, de vaciado trasero, además de plantear la cuestión de qué hacer con los subterráneos, que requieren de un vehículo con grúa, dado que cuando se instalaron, los modelos con elevación neumática eran poco comunes y mucho más caros. Por tanto, durante la redacción del pliego se optó por cortar por lo sano, suprimiendo las isletas y estandarizando el servicio en todo el término municipal.

De este modo, tras su adjudicación en febrero del presente 2026 –y formalizado en mayo–, el contrato, de la mano de la UTE Eco Ferrol, entró en vigor el pasado mes de junio bajo un plan de implantación por fases. Así, mientras las labores generales comenzaron a aplicarse inmediatamente, las novedades se estrenaron al mismo tiempo que iba llegando la renovada maquinaria. En esta línea, a comienzos de julio arrancaron las actuaciones de desbroces, gracias a los tractores con brazo mecánico y los rebacheos –con las herramientas eléctricas y las barredoras con cabezal intercambiable–, mientras que en septiembre se presentaron los equipos para los residuos viarios, como las bicicletas eléctricas. Solo restaría, por tanto, los comprometidos camiones y los nuevos colectores, que según el Concello entrarán en funcionamiento, como muy tarde, el próximo enero.