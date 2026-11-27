Fernando F. Rego leva ‘Andrés do Barro. A xénese do pop en galego’ ao centro social ferrolán Artábria
A presentación, que contará con música en vivo, terá lugar este mesmo sábado 28
‘Andrés do Barro. A xénese do pop en galego’ (Editorial Galaxia, 2026), a segunda biografía do cantante e compositor ferrolán que publica Fernando Fernández Rego, presentarase este sábado 28 no centro social Artábria, ás 20.00 horas. Este encontro, no que se afondará nunha figura fundamental da música de Galicia, en forma de reivindicación, contará ademais coa actuación musical de Carla Romalde (Zavala) e Pedro Sobrín (Manopuesta).
Neste libro, o autor achégase á intensa vida de Andrés do Barro, na que experimentou un enorme éxito, converténdose nun auténtico fenómeno de masas, e tamén atravesou numerosas difucultades, ao mesmo tempo que se retrata a sociedade galega da época. Así, o volume ofrece un percorrido polas primeiras formacións ‘beat’, o movemento popular da Canción Galega e o contexto de censura no que se creaban as cancións en galego, catalán e éuscaro.
Do Barro destácase neste texto como pioneiro da fusión da música popular co pop, que desenvolveu un labor que hoxe continúa a ser reivindicado “pola súa modernidade, o seu compromiso coa lingua e o seu papel innovador dentro da cultura”.
Escritor
Aínda que o autor é licenciado en Química pola USC e profesor de Secundaria, está estreitamente relacionado coa música como cocreador do selo Ferror Records, administrador de LaFonoteca.net, coordinador da sección de Grial e redactor para Mondosonoro e Rockdelux. Ademais, este tema fía toda a súa colección literaria, que vén de engrosarse despois de ‘Anos 80. Movida, atlantismo, vangardismo e underground’ (2024).