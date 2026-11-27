Despliegue policial en la zona del atropello, en Catabois Cedida

Una mujer ha fallecido en la tarde de este viernes al ser atropellada cuando cruzaba la carretera de Catabois, a la altura del número 739, por la Pastelería Valencia, confirman fuentes del Concello de Ferrol, indicando que el acompañante de la víctima se encuentra en estado grave.

La Central de Emerxencias del 112 Galicia recibió la alarma a las 18.30 horas, alertando de que una pareja de personas mayores habían sido alcanzadas por un vehículo cuando cruzaban la calzada, de izquierda a derecha, en una zona en la que no hay paso de peatones.

Un vehículo que circulaba en dirección a la AG-64 fue el que impactó contra estas dos personas, desplegándose poco después en la zona un gran operativo de emergencias. El triste balance del accidente es la muerte de la mujer y las heridas graves del hombre, ambos trasladados desde el punto al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).