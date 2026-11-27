Reina, en un acto electoral Jorge Meis

El voto en contra del gobierno local a la moción que pedía actuar para “garantir a seguridade, a salubridade e o axeitado mantemento” de la Casa de Acollida de Ferrol indigna al grupo municipal del PSdeG-PSOE, que califica de “vergoñenta” la posición del ejecutivo de Rey Varela por evidenciar “unha absoluta falta de sensibilidade coas vítimas da violencia machista”.

En ese sentido, los socialistas explican que las mejoras que se recogen en la moción rechazada por la mayoría absoluta del PP son las mismas demandas “da dirección técnica do centro”, que, recuerda el PSOE, “se viu na necesidade de acudir á Valedora do Pobo”. La queja fue admitida a trámite hace un par de semanas y denuncia problemas de salubridad, la presencia de ratas y cucarachas, vertidos de aguas residuales y deficiencias en el mantenimiento del entorno.

El grupo socialista también critica que la alarma de seguridad solicitada por la dirección del centro en abril no se contratase hasta la víspera del pleno y que el rechazo a la moción no se acompañase de “unha soa proposta alternativa nin dun anuncio de medidas concretas para resolver os problemas denunciados”.

Por último, el PSOE pide información sobre el proyecto de rehabilitación del centro anunciado en mayo. “O compromiso coas vítimas de violencia machista demóstrase con feitos, non só con declaracións institucionais, fotografías ou actos conmemorativos”, dice el PSOE.