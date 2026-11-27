Un rincón de arte en uno de los mercadillos navideños de Artidea Jorge Meis

Artidea, el estudio de enmarcación que se ha convertido en un espacio que da cabida a muy diversas actividades culturales como exposiciones y otro tipo de eventos, abrirá este mismo sábado 28 sus puertas, a las 19.00 horas, con una de las iniciativas que se repiten anualmente por la buena acogida de público y creadores. Se trata del mercadillo artístico navideño, que este año ofrecerá desde piezas de artesanía hasta antigüedades durante dos semanas, con la clausura prevista para el sábado 12 de diciembre.

Como es habitual en cada encuentro que organiza Laura García desde que se puso al frente de Artidea, en la inauguración del mercadillo habrá alguna bebida y picoteo para ir preparándose para la Navidad, con la posibilidad de adquirir detalles únicos.

En esta convocatoria repiten algunos de los artistas participantes en anteriores ediciones, como es el caso de dos acuarelistas distintas, ambas de la comarca, como son Laura Molero (de Neda) y Eva Liberal (de Ferrol). En el primer caso, la creadora acercará obras en distintos formatos y temáticas como paisajes otoñales e invernales, además de llevar también sus bordados “hechos con una exquisitez admirable”, traslada Laura García. Por su parte, la ferrolana, de estilo tradicional y realista, aportará también una selección variada, en la que destacan las pequeñas acuarelas y calendarios con escenas de la ciudad.

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En este punto conecta con otra de las firmas de este mercadillo navideño, la de Canzobre, también acuarelista, que participa con marinas y paisajes de Ferrol, mientras que Kon-Chi, que se especializa en la técnica oriental de pintura ‘sumie’, propondrá obras de pequeño formato y postales que trasladan a lugares lejanos.

Desde Artidea dan cuenta de que asimismo contarán con la escultura y cerámica artística de Marisol S.T. Triviño, que acercará “complementos de alta temperatura y metales nobles, colecciones de series limitadas y regalos personalizados”, así como antigüedades y cuentos infantiles como los de Miguel Fernández y sus nietas (Marola y Alexia).

Aparte de más acuarelas diferentes, como las elaboradas por Nivotwe con su característico estilo ‘sketch’, que ha volcado en muy distintas temáticas entre las que destacan sus casas japonesas, Salanevic volverá a demostrar su versatilidad artística con láminas y originales realizados con bolígrafo, de la misma manera que también se podrá apreciar el talento de Luciano B. R. con las luces, las sombras y los matices de grises, que materializa sobre todo con lápiz y carboncillo.

Por último, la editorial independiente que dirigen Lola Pichel (Gijón) y Xabier Cano (Ferrol), Gulpiyuri, presentará revistas, láminas y su primer libro, ‘Cuaderno de rarezas’.

Horario

El local (calle del Sol, 122) abrirá de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00. Una vez cerrado el mercadillo, se retomará el horario de atención de los miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00, y de los sábados, de 10.00 a 14.00.