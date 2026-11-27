La bancada de la oposición, este jueves Juan Rey-Cabarcos

El gobierno local asegura estar “traballando” en la recuperación del aparcamiento subterráneo de la plaza de O Inferniño, cerrado hace más de siete años, pero con un modelo de gestión privada y no pública, como pidió el pasado jueves el BNG a través de una moción defendida por el concejal Roberto Montero.

El edil nacionalista instó al ejecutivo a reabrir un estacionamiento, de unas 340 plazas, una vez resuelto el litigio judicial que pesaba sobre él debido a los problemas de la anterior empresa concesionaria. Montero señaló que esta medida sería “unha oportunidade de mellora para a veciñanza”, pues permitiría “humanizar a contorna, retirando algúns vehículos da superficie”, por lo que pidió la reapertura inmediata por parte del Concello. Los portavoces de PSOE, Ángel Mato, y Ferrol en Común, Jorge Suárez, apoyaron la moción, pero el PP, que “comparte o obxectivo de reabrilo”, según manifestó el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, considera que, para ello, “hai que facelo ben”. “Queremos recuperalo e mellorar a mobilidade na contorna, abrir o que outros pecharon e tapiaron –en referencia a FeC y PSOE–, pero non compartimos o modelo de xestión”.

Así, Díaz Mosquera apuntó que de lo que se trata es de “reabrir con garantías, seguridade xurídica, viabilidade económica e cunha fórmula óptima para o Concello” y cargó contra el BNG por presentar la moción cuando el aparcamiento llevaba desde 2016 “con problemas serios” que no impidieron, dijo, “que vostedes apoiasen eses gobernos”.

“Arranxaremos o que vostedes non fixeron”, añadió el teniente de alcalde, que apuntó que para poder dar el paso y volver a poner en funcionamiento el párking debe hacerse un “traballo serio”, por lo que, afirmó, “estamos estudando as condicións nas que está para ver cal é o investimento necesario”, incluyendo los defectos que ya se sabe que presenta el espacio, como la inutilización de las bombas de achique o la obsolescencia de la instalación contraincendios.

Los tres grupos de la oposición sí mostraron su apoyo a una gestión municipal del estacionamiento y, de hecho, Montero preguntó “se as garantías da que fala é que o colla unha empresa, co resultado que todos coñecemos”, a lo que Díaz Mosquera respondió con “dixo, dixo, dixo, pero nunca fixo”, insistiendo en que el párking “se reabrirá e solucionaremos así outro problema herdado dos seus oito anos de mandato”. Por último, el edil del gobierno recordó que “o último párking privado que se abriu foi por obra e graza do BNG”, en referencia al de la plaza de España.