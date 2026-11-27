Despliegue de emergencias en la zona en la noche de este jueves Bombeiros de Ferrol

Tres vehículos y ocho efectivos de los Bombeiros de Ferrol acudieron en la noche de este jueves a Ciudad Jardín, en O Boial, alertados por un incendio que se produjo en la calle Cabanela número 1.

Confirman fuentes municipales que la alarma llegó a las 21.46 horas y que el fuego se propagó en el interior de un chalé abandonado, donde se acumulaba basura que, por causas que no han trascendido, comenzó a arder.

Hasta la zona también se desplazó la ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y efectivos de la Policía Local, pero afortunadamente no se han tenido que lamentar daños personales.