Pleno Ferrol Noviembre Juan Rey-Cabarcos

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa –Invied– ha tasado en 1.023.825 euros el inmueble que en su momento albergó la antigua residencia de suboficiales del Ejército de Tierra, en la plaza de Canido, y que desde hace ya mucho tiempo acoge a la Asociación de pais e nais de nenos e nenas con problemas psicosociais –Aspaneps–, que la semana pasada volvió a denunciar el estado de deterioro y falta de mantenimiento en el que se encuentra el edificio.

La concejala de Urbanismo, Blanca García Olivares, ofreció este dato en el pleno de ayer, que debatió una moción presentada por los tres grupos de la oposición para reclamar la inspección, el mantenimiento y la cesión del edificio. La edila apuntó que apenas un día después de que Aspaneps alertase del desprendimiento de la caja de una persiana en una de las salas en las que se trabaja con niños con este tipo de necesidades llegó al Concello la respuesta a la carta enviada por el alcalde en el mes de junio solicitando –dando cumplimiento así a un mandato del propio pleno– la cesión del inmueble.

“Nela dísenos que non se puido dar unha resposta antes por non estar aínda desafectadas as nove vivendas do portal 6, que agora si o están e, polo tanto, pódese avanzar no trámite”, explicó la concejala, que irónicamente aludió a la cantidad ofrecida por el Invied como “unha ganga”. Además, la propia comunicación alude al estado de conservación y mantenimiento del inmueble como “moi deficiente” y prevé una “rehabilitación integral” de todas las plantas, con la excepción de la baja, en la que presta sus servicios Aspaneps.

El punto de fricción se situó entonces en la necesidad, o no, de comprar el edificio, postura que defendieron las portavoces de la oposición, pero que rechazó el gobierno local emplazando al futuro Ejecutivo central que salga de las urnas el próximo domingo. “Pedirémoslle a Feijóo a cesión gratuíta”, dijo García Olivares, que, no obstante, y a pesar de la censura de las tres formaciones de la bancada opuesta por no ser tan diligentes como en la compra de los terrenos de la estación de radio de Mandiá, aseguró, como así fue, que apoyarían la moción, que salió adelante por unanimidad.

El intercambio de golpes

Las mociones, pues, animaron el último pleno del año antes del ya tradicional armisticio de diciembre, en el que, como es costumbre, no se abordarán este tipo de propuestas. Antes, la gestión del gobierno local a través de la actualización de los informes de morosidad, la aprobación de un par de facturas por reconocimiento extrajudicial o la resolución de las alegaciones a la revisión de la ordenanza fiscal que regula la tasa del cementerio situaron el enfrentamiento en las mismas coordenadas de siempre: críticas al ejecutivo por la “suba de impostos” o el importe de las facturas que aún no se han pagado –a pesar de que en el tercer trimestre el periodo es de apenas 17 días, menos de la mitad de lo que exige la ley– y defensa de la gestión, casi siempre por parte de la concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, aludiendo a la “parálise” de los dos mandatos anteriores, en manos de Ferrol en Común, primero, y PSdeG-PSOE después.

No faltaron, tampoco, los ataques personales, una recurrencia a la que se ha acostumbrado el intercambio de pareceres en el pleno de Ferrol. Sanjurjo se refirió a Suárez como “o peor alcalde que tivo esta cidade”, a Mato le dio la bienvenida “logo de estar catro anos sen vir a unha comisión”, y a Rivas, le afeó su “apoio aos exalcaldes”.

Estos, por su parte, cargaron, cada uno en su estilo, contra el triunfalismo del ejecutivo y, también, contra la “falta de transparencia” que obligó a incluir en el orden del día la crítica del Consello de Contas por “incumprir o deber de remisión de información sobre os convenios celebrados polo Concello de Ferrol” con diferentes entidades.