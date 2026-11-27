La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en octubre, con motivo del inicio de las obras de la parcela 13 Jorge Meis

Copasa, en la parcela 14, y Vías y Construcciones, del grupo ACS, en la 15, construirán las últimas 116 viviendas que la Xunta promueve en O Bertón, dentro del programa de 353 pisos que se puso en marcha en 2023 con la licitación de los primeros proyectos de las siete fincas afectadas.

El consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) ha adjudicado el contrato para levantar los dos edificios, en suelo urbanizado hace casi veinte años por la administración autonómica. La inversión se sitúa en los 19,8 millones de euros, aportados exclusivamente por la Xunta.

A pesar de que la adjudicación es por parcela, los proyectos constructivos fueron redactados por la misma UTE, Monteoliva-Fraga y Mantiñán Bertón 2, por lo que su configuración es muy similar: un sótano destinado a garajes, trasteros y locales de instalaciones que ocupa toda la superficie de la parcela; una planta baja dedicada a soportales de uso público, con seis portales de acceso, instalaciones, reserva para el almacén de contenedores de basura, cuartos de limpieza, más trasteros y cuatro locales comerciales; y las plantas altas (cuatro) destinadas a vivienda.

Al haber diferente profundidad edificable a lo largo de cada manzana dará lugar en cada parcela a un edificio con dos bloques continuos distinguidos en altura, que serán de cuatro en el bloque lineal orientado al norte y cinco plantas en el bloque en forma de "U" que da al sur, oeste y este.

En lo que respecta a la parcela 14, que construirá Copasa Infraestruturas, la inversión asciende a 9,8 millones de euros. El inmueble tendrá 10 viviendas de un dormitorio, 20 de dos cuartos (dos de ellas adaptadas para uso de personas con movilidad reducida) y 28 de tres habitaciones. En el caso de la parcela 15, en la que edificará Vías y Construcciones, se invertirán 10 millones y tendrá una tipología diferentes: 10 pisos de un dormitorio, 26 de dos y 22 de tres.