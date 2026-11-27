El autobús accidentado en la rotonda de González-Llanos Cedida

Un autobús y un turismo han colisionado este viernes, a primera hora de la tarde, en la rotonda de González-Llanos, en la avenida de Esteiro, provocando un gran despliegue en la zona.

El choque se produjo, por causas que todavía no han trascendido, poco antes de las cinco de la tarde, yendo por el interior de la glorieta la conductora del vehículo y el bus por el anillo exterior.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Policía Local de Ferrol que, además de levantar atestado, tuvieron que regular el tráfico por encontrarse cerrado uno de los carriles en un punto en el que es especialmente intenso el flujo de vehículos.