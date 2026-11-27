Una de las viviendas incorporadas al parque público Casa 47

De las 113 viviendas incorporadas este viernes por la entidad estatal Casa 47, dependiente del Gobierno central, al portal de alquiler asequible en Galicia, 34 están localizadas en la comarca: 18 en Cedeira, 14 en Narón y otra en Ares. Las características de los pisos pueden consultarse ya en la web del organismo y las inscripciones para poder optar a una de ellas ya están abiertas y se mantendrán en ese estado hasta el 20 de enero.

Se trata de la cuarta convocatoria de Casa 47 que, además de los 113 apartamentos en la comunidad autónoma, afecta a otros 200 en otras cinco regiones. Desde la primera iniciativa se han movilizado en Galicia 380 viviendas.

Casa 47 recuerda que las personas interesadas tienen a su disposición una ficha individual de cada vivienda, con fotografías y ubicación, así como el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma. También está accesible en el portal el formulario de solicitud que se puede cumplimentar online.

El contrato puede tener una duración de hasta 75 años, desde un arrendamiento inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de siete años. En todo caso, quienes opten a este piso no pueden tener otro en propiedad y con unos ingresos conjuntos entre dos y siete veces y media del Iprem. Las rentas no podrán superar nunca el 30% de la media del municipio.