andres suarez Cedida

Las canciones del intérprete ferrolano Andrés Suárez, que participó este viernes en el Arquitecto Marcide en el ciclo ‘Música en vena’, animaron la estancia hospitalaria de los pacientes este viernes pero también a los profesionales del centro hospitalario Arquitecto Marcide, ya que el músico no dudó en agradecer en numerosas ocasiones la labor de su día a día con un “grazas sanitarios e sanidade pública”.

Suárez ofreció un concierto en el salón de actos del centro hospitalario dentro del programa que se lleva a cabo en colaboración con la Fundación Luckia,. La actuación, bajo el lema de ‘La música cura’ permitió que este autor –que en la tarde-noche de este viernes actúa en el Palacio de la Opera de A Coruña– se emocionase y emocionase a todos los que disfrutaron de sus temas.

De este modo, los pacientes del Arquitecto Marcide pudieron disfrutar de los temas de su última álbum, ‘Lúa’, su décimo trabajo de estudio, así como de otras canciones conocidas por muchos.

Actuación en el salónd e actos del Arquitecto Marcide Cedida

Con más de dos décadas de trayectoria artística y una sensibilidad que caracteriza sus composiciones, el cantautor ferrolano acercó en la mañana de este viernes su universo musical a quienes hoy no pueden acudir a un concierto, recordándonos que la cultura también es una forma de cuidar, acompañar y estar cerca de los demás.

Música en vena

El proyecto ‘Música en vena’ parte de la asociación sin ánimo de lucro que mejora las estancias hospitalarias de pacientes, familiares y personal sanitario desde la cultura y la música en particular.

El proyecto nació dirigido a pacientes oncológicos y con la música como principal herramienta, pero hoy lo disfrutan ya todo tipo de usuarios de hospitales empleando además, otras manifestaciones culturales como canal de trabajo.

La asociación tiene una misión principal dirigida a los pacientes y familiares, pero también busca fomentar la música en directo y la creación de nuevos circuitos para el desarrollo de la actividad musical de los intérpretes, así como de otras manifestaciones culturales.

Como destacan los organizadores “é unha oportunidade para que a música se incorpore como parte do coidado e atención”, por eso, consideran que cuidar a las personas implica también atender a su bienestar emocional.