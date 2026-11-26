Policía y 061 desplegados en el portal donde se produjo el suceso F. C.

Una agresión entre al menos cuatro personas a un repartidor de una empresa local de mensajería este mediodía en Ferrol se saldó con la detención de la víctima y el traslado al hospital de uno de los presuntos atacantes. El suceso, según relataron tanto testigos presenciales, como compañeros del aprehendido, tuvo lugar poco antes de las tres de la tarde en el portal del inmueble situado en el número 156 de la avenida de Vigo.

El profesional, apuntaron, debía entregar un paquete en un piso del mencionado edificio, pero al superar los 25 kilogramos comunicó al destinatario que no podía subirlo, solicitando que bajase a recogerlo. Esta directriz, al parecer, no fue del agrado del hombre, que presuntamente descendió acompañado de varios familiares para increpar al trabajador.

Este último, insisten los testigos, trató de salir del portal, pidiendo a los presentes que le dejasen pasar, pero estos últimos, lejos de darle paso, cerraron la puerta y, supuestamente, comenzaron a golpearle. En medio de la riña, uno de los agresores, un hombre de mediana edad, resultó herido en la cabeza y en una pierna. Mientras, varios vecinos que presenciaron el intercambio salieron a la calle para intentar parar la agresión y alertar de la misma a la Policía.

Sangre en el interior del portal donde se produjo la riña F. C.

Hasta el punto se desplazaron dos patrullas del cuerpo de seguridad municipal, cuatro de la Nacional y una furgoneta de Atestados, así como una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. A su llegada al punto, los agentes interrogaron a todos los presentes, generándose momentos de gran tensión, incluidos varios residentes que vieron lo sucedido y que no dudaron al mostrar su indignación al ver cómo finalmente la víctima salía detenida.

En paralelo, el destinatario, con la frente vendada y la pierna inmovilizada, fue trasladado en ambulancia al centro sanitario de referencia.