Loli Neira, este miércoles en Mercabacalao, mostrando dos de los salpicones que tanto triunfan en su negocio F. C.

Los negocios del mercado central de Ferrol ya están en “modo” Navidad. Parte de su clientela, la que planea con mayor anticipación las fiestas, está comprando todo aquello que puede adelantarse y se ahorran así la subida de precios que acompañan tradicionalmente a los días festivos.

Muchos de estos imprescindibles para las comidas y cenas navideñas los tiene Loli Neira en su puesto de Mercabacalao, donde se pueden adquirir tanto los aperitivos como opciones para el primer y el segundo plato sin necesidad de complicarse mucho la vida y con la garantía de triunfar entre los comensales.

Del rey al príncipe

En primer lugar, la placera nos presenta al rey de su negocio: el bacalao en todas sus variantes. En el caso de una mesa navideña, apuesta por el lomo sin espinas (39,50 euros), perfecto para cocinar al horno o al pilpil, una receta que siempre es un acierto. Además, para aquellos hogares en los que se sigue preparando este pescado con coliflor, aconseja también los cogotes con o sin espina, a 21 y 26 euros el kilo.

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Otra de las propuestas para principal es el confit de pato, que viene preparado para calentar en el horno hasta cuatro raciones. “No tiene nada que hacer, solo dorarle la piel, que está exquisita”, explica Loli, que apuesta por acompañarlo de una crema de castañas, de uvas o un puré.

Asimismo, para abrir boca, en Mercabacalao hay todo tipo de aperitivos listos para freír, como croquetas o gambas en tempura, pero también el foie y su paté, “una de las cosas que más se vende. Con una tosta y una gotita de reducción de Pedro Ximénez estaría listo”.

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No obstante, si hay un preparado que a Loli se lo quitan de las manos, ese es el salpicón de marisco de gran calidad, de centollo y buey, entre otros. “Solo con añadirle media docena de huevos, una cebollita y un chorro de buen aceite y vinagre, ya comen cinco”, aconseja, certificando que la clientela que lo ha probado repite año tras año.