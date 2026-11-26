Once estudiantes participaron en esta iniciativa Cedida

El proyecto de Aprendizaxe Servizo (ApS) ‘Concienciando e divulgando coñecemento a través das ondas’, impulsado por los profesores Félix Puime y Joaquín Enríquez dentro de la materia Xestión de Proxectos de Cooperación I, del grado de Relacións Internacionais del Campus Industrial de Ferrol, contó durante este primer cuatrimestre con once estudiantes del tercer curso que han elaborado tres pódcast con propuestas de cooperación con África.

En concreto, este alumnado de la Facultade de Humanidades e Documentación se organizó en tres grupos y de cada uno ha salido una iniciativa que pretende involucrarse en la realidad del distrito de Tsangano, en Mozambique.

‘Auga para o futuro’ es la pieza firmada por Carlos Vila, Albenis Rodríguez, Valeria Baña y Jonay Bacallado, donde proponen soluciones para llevar agua potable a unas 2.000 personas de la comunidad de Tsaladzi, aprovechando además la energía solar para calentarla en las escuelas, centros de salud y un punto de uso comunitario.

En el caso de ‘Raíces de Tsangano’, de Belén Míguez Ramos, Alicia Antelo González y Antía Díaz Rey, la idea pasa por que 22 familias de una cooperativa agrícola compren semillas en común y comercialicen conjuntamente sus cosechas para reducir costes y negociar mejores precios de mercado.

Finalmente, el último de los pódcast es ‘Luz para Tsangano’, que está firmado por Alex Rousseaux, Raquel Trabazo Veiga, Ángela Fernández Pita y Patricia Figueroa Brito. En este caso, el grupo presenta un plan para conectar a la red eléctrica la escuela ESIL, la clínica Regina Coeli y las bombas que abastecen a la población.

Los tres programas se emitirán, desde el próximo lunes y con periodicidad semanal, en las radios locales que integran la red de Emisoras Municipais Galegas (Emuga) gracias al convenio entre la entidad y la Universidade da Coruña a través de la Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) para la elaboración y la difusión de proyectos de ApS. De este modo, valoran desde el Campus, se amplía el alcance del trabajo llevado a cabo por el alumnado.