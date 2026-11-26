El pasado mes, los muelles movieron cerca de 600.000 toneladas Daniel Alexandre

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao se mantuvo en octubre por encima –un 2,2%, es decir, 128.000 toneladas más– de la cifra del mismo periodo del ejercicio 2025.

En la pasada treintena, por los muelles del organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal se movieron cerca de 600.000 toneladas y en lo que va de año suman ya más de 5,9 millones.

Por segmentos de carga, el más importante en términos cuantitativos son los graneles sólidos –2,6 millones, pero un 4,7% menos que el año anterior–, seguido de los líquidos, que con casi 2,5 millones sube más de un 19%. La mercancía general supera ampliamente las 700.000 toneladas, registrando una caída interanual del 4,7%, según Puertos del Estado.