Una de las anteriores actividades organizadas por Aprende a Voar Cedida

El antiguo Aula de Ecoloxía Urbana del Cantón, que hoy es la sede de la asociación Aprende a Voar, abrirá sus puertas al público este viernes 27, a las 20.00 horas, para empezar el encuentro ‘Leeremos entre aperitivos’ alrededor de las 20.30. Esta sesión estará conducida por Mar Dorrio, licenciada en Humanidades por la UDC, y girará en torno a la novela ‘La librería del señor Livingstone’.

Desde la entidad, que apuesta por un modelo de ocio inclusivo e intergeneracional y cuenta entre sus asociados con personas con discapacidad motora, en el que todas las personas puedan participar y disfrutar de actividades socioculturales sin ningún impedimento, destacan que la elección de la obra radica en que “más allá de ser una historia muy entrañable sobre libros y personajes muy especiales, nos habla de algo tan importante como la necesidad de sentirnos parte de un grupo, de encontrar nuestro lugar y de establecer vínculos con otras personas”.

Así pues, esta sesión del club de lectura de Aprende a Voar se presenta como “una oportunidad para conocernos, compartir experiencias, hacer nuevas amistades y descubrir que, a veces, lo más importante no es el libro que leemos, sino las personas con las que lo compartimos”. Para animar al público a acercarse a las instalaciones y conocer las actividades que programa la asociación, entre todas las personas participantes se sortearán vales de descuento en librerías de Ferrol, de manera que, al mismo tiempo, contribuye a fomentar el hábito lector.