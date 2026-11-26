La planta será rehabilitada parcialmente Emilio Cortizas

La Xunta de Galicia publicó este jueves, en el Portal de Contratos Públicos, la licitación de las obras de rehabilitación parcial de la cuarta planta del centro de salud Fontenla Maristany de Ferrol, consignando para ello 182.593,96 euros.

Explican desde la Consellería de Sanidade que la intervención está llamada a acondicionar una zona para uso asistencial, adaptando la distribución a las necesidades actuales y ampliando espacios. Se mejorarán con ello las consultas de Pediatría y Enfermería pediátrica, los despachos de Farmacia, la sala de espera y los aseos, enumeran.

“Esta actuación permitirá aproveitar mellor a superficie dispoñible no centro, incrementar a súa capacidade funcional e mellorar a organización da actividade asistencial e as condicións de atención aos pacientes”, expresan desde la Xunta.

Entre las tareas ya mencionadas, se incluirá también la adaptación de los acabados y de las instalaciones para garantizar con ello el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad, accesibilidad y eficiencia energética.

El plazo de ejecución de estos trabajos en el centro de salud ferrolano es de tres meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 17 de diciembre a las 14.00 horas.