Una protesta anterior de la enseñanza concertada, en este caso contra la Ley Celaá D. Alexandre

El personal de la enseñanza concertada de Ferrolterra está llamado a secundar este jueves, a partir de las 18.30 horas, la caravana reivindicativa que partirá desde el aparcamiento del estadio de A Malata para conseguir mejoras laborales. Se trata de una acción que iba a tener lugar hace unas semanas, pero el accidente ferroviario de Urda llevó a los convocantes a aplazarla.

La movilización está apoyada por los sindicatos mayoritarios del sector y se dirige a la Consellería de Educación por su “falta de vontade de convocar aos representantes das persoas traballadoras para iniciar a negociación” de algunas materias que llevan sobre la mesa, dicen, desde hace casi veinte años.

En concreto, se pide la convocatoria inmediata de la mesa tripartita para avanzar en los temas pendientes, desbloquear los acuerdos de homologación salarial y desarrollo profesional –complementos de coordinación, tutorías, dinamización lingüística–, complementos de cargo o paga extraordinaria de antigüedad. Además, reivindican la reducción de la carga lectiva, la mejora de los acuerdos de jubilación parcial con contrato relevo, incorporando a todo el personal, y la financiación de un complemento autonómico para los trabajadores de administración y servicios.