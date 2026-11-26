La cita estuvo abierta a la ciudadanía, además de al alumnado de la UDC Cedida

El Aula Magna de la Facultade de Ciencias do Traballo del Campus Industrial de Ferrol fue el escenario este jueves de la charla ‘Cidadanía segura’, una ponencia que estuvo a cargo de José Antonio Chao, jefe de la Policía Local de la ciudad, y que congregó a numeroso público.

La actividad estuvo enmarcada en la Cátedra de Protección Civil e xestión de Emerxencias, que impulsan conjuntamente la Universidade da Coruña y la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, y se formuló en formato entrevista, contando con la presencia del presidente de la Asociación de Alumnos e Exalumnos da Sénior, Antonio Polo, y de la alumna del máster en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns, Elena Mosquera.

Fueron ellos los encargados de trasladarle al responsable policial diversas cuestiones sobre el papel de los agentes de proximidad, la atención a mayores, la efectividad de las denuncias o la seguridad en espacios públicos.