Concejalas e integrantes del Consello da Muller recordaron a las mujeres asesinadas durante este 2026 Juan Rey-Cabarcos

Con valentía y de frente, haciendo valer la “unidad” de toda una ciudad contra el machismo. Así se presentó este miércoles Ferrol, durante toda la jornada, para cumplir con una de las fechas señaladas en negro en el calendario anual: el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde el Concello hasta el colectivo feminista de la Marcha Mundial das Mulleres, pasando por las grúas del astillero de Navantia —que se tiñeron de morado—, el mensaje fue claro: “Non hai espazo para o negacionismo, tolerancia cero coa violencia de xénero”, como dijo el alcalde, José Manuel Rey Varela, en su discurso.

El Salón de Recepciones del Palacio Municipal se abrió por la mañana para recibir al alumnado del CPR Belén, el CEIP San Xoán de Filgueira, el IES de Catabois y el Sofía Casanova, que acudió junto a los equipos docentes con los que trabajaron en las aulas este problema estructural que les afecta a todos los niveles. La participación de los y las menores fue un soplo de esperanza en un día en el que se investiga si la muerte de una mujer en Murcia podría haber sido un crimen machista. De ser así, las víctimas en lo que va de año ascenderían a 48, 1.389 desde 2003, cuando comenzó el registro.

Arma poderosa

Apelar a la educación ante cualquier problema social es una constante y, por eso, escuchar a los escolares en el consistorio resultó reconfortante —sobre todo al comparar cómo se aborda ahora la losa del maltrato siendo no hace tanto una realidad que ni se mencionaba en los colegios—, pero no lo fue menos el compromiso político de la corporación, en un momento, además, especialmente importante al haberse normalizado cómo una parte del espectro partidista niega que haya una violencia sufrida por mujeres por el mero hecho de serlo.

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La concejala de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes, abrió las intervenciones en el “espazo de reflexión” que se armó en dependencias municipales, agradeciendo al profesorado que entienda “a educación como algo máis que aportar coñecementos, unha axuda a medrar como persoas libres, responsables e respectuosas”. Recordó que la posibilidad de acompañar a infancia y juventud en su aprendizaje es “a ferramenta máis poderosa para previr violencias”, un problema “estrutural, que non é privado, e contra o que non cabe o silencio, a indiferenza e o negacionismo”.

Quiso Miramontes que el acto de este miércoles fuese un recuerdo para las víctimas, sirviese de acompañamiento a las mujeres que están sufriendo la violencia en cualquiera de sus formas y funcionase como un altavoz de condena. Dirigiéndose, además, al alumnado, desmadejó algunas cuestiones que empiezan viéndose pequeñas para ensancharse bajo la batuta del maltratador, apelando especialmente a aquellas que surgen en el entorno digital y en las que la Concellería de Igualdade ha querido poner el foco este año con su campaña “Só... Déixate de escusas”. “Tedes nas vosas mans a posibilidade de construír relacións diferentes, máis iguais. Unha sociedade libre de violencia constrúese con leis, recursos e pequenos xestos cotiás”, finalizó la edila.

Semilla feminista

Alejandra Medín, Mariña Fernández y Silvia Balseiro, de la Banda Ferrolá de Música, se encargaron de interpretar piezas de Mozart y Arcangelo Corelli entre las intervenciones de los cuatro grupos de escolares, integrados por Luisa Paadín Bohigas, Daniel Vázquez Rodríguez y Joel Pena Álvarez (Belén); Eire Rodríguez Dapena, Adonai Salazar Guedes y Valentina Soares Barreto (San Xoán de Filgueira); Jimena López Díaz, Aroa Serantes Pérez y Erik Antonio Salazar Guedes (IES de Catabois), y Sabela Mayobre Pardo, Alicia Fonticoba Arias y Zaid Avadi Mennioui (IES Sofía Casanova).

Sus intervenciones, lejos de basarse en lugares comunes y en repetir consignas manidas, daban cuenta de un trabajo de sensibilización y reflexión en las aulas que compartieron con todas las personas que llenaban el salón. Mostraron las “banderas rojas”, aquellos comportamientos que pueden pasar desapercibidos y están, en muchos casos, normalizados, pero que conducen a una situación de violencia, como el control, los insultos o las humillaciones.

Frente a ese germen del machismo, el alumnado se preguntó qué pueden hacer ellos y ellas para combatirlo, acordando que valores como el buen trato, el respeto por las opiniones, el freno a las bromas sexistas o el reparto de tareas domésticas son armas que contribuyen a ese objetivo, incidiendo en otras cuestiones como que “pedir axuda non é ser un chivato”, “podemos cambiar a maneira de relacionarnos”, “non debemos xulgar” o “non podemos cambiar o mundo dun día para outro, pero si o xeito de tratar aos demais”.

Día en negro

Las concejalas de Ferrol en pleno, tanto las del gobierno como las de la oposición, vistieronde negro para visibilizar la solemnidad de la fecha. Junto a ellas, las mujeres de las entidades que conforman el Consello da Muller de la ciudad, también estaban de luto. Unas y otras se encargaron de decir en alto los nombres, los años y la ciudad en la que fueron asesinadas las 47 víctimas que se contabilizaban este 2026 hasta este miércoles. Levantaron carteles con sus datos para hacerlas presentes.

La música estuvo muy presente a lo largo del acto Juan Rey-Cabarcos

Finalmente, fue Rey Varela el encargado de cerrar el homenaje, recordando que “unanimemente, a corporación está unida en torno á data que estamos a conmemorar”. Felicitó a los centros escolares por sus “magníficos traballos” y valoró que “se algo nos pode encher de esperanza é saber que os máis novos, desde a escola, están traballando no que ten que ser a sociedade do mañá”. Abogó, asimismo, por seguir afanados en la erradicación de la violencia de género, poniendo el acento en que “é un dos principais problemas sociais. É importante a unidade dunha cidade enteira dicindo que basta xa, demostrando quenon hai espazo para o negacionismo”.

Marcha Mundial

La otra cita importante del 25N en Ferrol reunió a cerca de un millar de personas en la plaza de la Constitución del Cantón de Molíns, desde las 20.00 horas, secundando la convocatoria que la Marcha Mundial das Mulleres lanzó en varios municipios gallegos y que, tras la huelga general del pasado 11 de noviembre y las elecciones del próximo domingo 29, se celebró en un contexto especialmente marcado por los programas de los partidos políticos.

De este modo, desde el colectivo feminista señalaron el retroceso que supondría que la ultraderecha llegase al poder, enumerando algunas de las medidas de las que Vox ha hecho bandera, empezando por la negación de la violencia de género y continuando por el recorte de derechos a los colectivos Lgtbiq+ o la modificación de una ley tan importante como es la del aborto.

Reivindicaciones "tendidas" en la plaza de la Constitución Juan Rey-Cabarcos

Las dificultades de acceso a la vivienda también estuvieron presentes en el manifiesto, dejando claro que no tener alternativa ocupacional hace que las mujeres sean más vulnerables a sus maltratadores. Con los asesinatos como “a cara máis cruel”, no quisieron dejar de mencionar otras formas de machismo, como el acoso en la calle y en el ocio que provoca miedo a la hora de regresar a casa, el “chantaxe no traballo ou o paternalismo dos servizos públicos”.

En el marco de una performance promovida por la Marcha Mundial das Mulleres, fueron las mujeres colgando en un tendal prendas de ropa en las que se leían algunas de las exigencias de las feministas gallegas para “frear o fascismo”. Entre ellas, destacaron la necesidad de seguir dotando al ámbito público de recursos que permitan prevenir la violencia machista, acompañar a las víctimas y ofrecer protección efectiva.

A mayores, reclamaron muchas otras cuestiones, como “unha rede pública de servizos de coidado”, “dereitos de maternidade”, “aborto libre na sanidade pública” o el “fin da violencia obstétrica”, recordando consignas como las de “o noso corpo, as nosas decisións”, “non estamos todas, faltan as asasinadas” o el coreado “soa, borracha, quero chegar a casa”, para incidir en que nadie merece vivir con miedo.