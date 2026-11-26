Fernández Vila, con el equipo de la Materioteca Cedida

El catálogo de recursos naturales de Galicia, un archivo en el que trabajan la Cámara Oficial Mineira y el Inega, se ha actualizado con la incorporación de 65 nuevos productos minerales con ficha técnica propia y con muestras físicas de 36 de ellos –como la mica, el magal o la losa rectangular verde– que ya pueden verse en la Materioteca del CIS de A Cabana, un espacio de difusión y exposición, pero también de custodia de materiales innovadores y sostenibles.

El director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, participó la semana pasada en la clausura de la jornada de divulgación del nuevo catálogo en el CIS, donde recordó que en el marco de este convenio entre la Cámara Oficial Mineira y el Inega, además de la ampliación del listado, se analizaron los nuevos usos para productos y subproductos minerales gallegos, se puso al día el mapa de recursos y se incorporó una sección específica dedicada a los minerales estratégicos.

Fernández Vila apuntó que el catálogo tiene ahora 190 productos documentados, una muestra que, junto con el trabajo que se está realizando en la Materioteca, permitirá “reducir dependencias, fortalecer as cadeas de subministración, abrir oportunidades á nosa industria e xerar máis valor aquí, en Galicia”. El director xeral insistió en que las administraciones “lideren o camiño cara á transición enerxética”.