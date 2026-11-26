El galardón empresarial de 2025 se entregó al Grupo Leche Celta Emilio Cortizas

El Grupo Servicio Móvil, la empresa de As Pontes levantada por la familia Castro Romero en los años 70, será distinguido este 2026 con el galardón empresarial que entrega cada año la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer–. Será en un acto que tendrá lugar el 10 de diciembre a las 19.00 horas en el Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav.

Con este reconocimiento, la organización empresarial ensalza la trayectoria de un grupo que “ha contribuido al crecimiento y fortalecimiento del tejido productivo, incorporándose así al grupo de empresas que, a lo largo de los años, han sido merecedoras de este galardón por su compromiso con la innovación, la generación de empleo y el progreso de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

El grupo homenajeado comenzó con un molino de harinas y un torno de madera para incorporar en 1978 el servicio de mudanzas. A partir de los 90, Servicio Móvil centró su actividad en el sector hospitalario, principalmente en el campo de la logística y la custodia, gestión de historias clínicas y logística hospitalaria.

El Grupo Servicio Móvil sucede a la eumesa Leche Celta, que recibió el galardón el año pasado en un acto en el Casino.