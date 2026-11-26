Una de las actuaciones anteriores de CantaJuego en Ferrol Jorge Meis

El Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas volverá a recibir al equipo de CantaJuego el próximo domingo 29, para realizar un doble pase, a las 12.30 y a las 17.00 horas, de su nuevo espectáculo, ‘Yo quiero ser...’.

En esta propuesta, dirigida al público familiar y pensada especialmente para niños y niñas de 1 a 8 años, se invita a pequeños y mayores a sumergirse en un universo en el que soñar es imprescindible para encontrarse a uno mismo y descubrir en qué se quieren convertir en el futuro.

Las canciones y los bailes, complementados con momentos de interacción con los espectadores como juegos y desafíos, sirven para celebrar sobre el escenario el poder de la imaginación.

Precisamente esto es lo que sorprenderá a los personajes de ‘Yo quiero ser...’, que se acercarán a las múltiples posibilidades de jugar a fingir ser profesionales de la jardinería, la medicina o la enseñanza, e incluso llegan a imitar a astronautas. En cualquier caso, en este espectáculo nuevo no faltarán amigos inseparables como son Coco, Pepe y Buby.

CantaJuego es un proyecto pedagógico-musical desarrollado por especialistas en estimulación psicomotriz, entretenimiento y psico-pedagogía, con más de 20 años de recorrido.