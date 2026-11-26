Fotograma de una de las escenas del documental grabadas en Ferrol Cedida

Para la jornada de despedida de IV Norte Cinema Diverso, este viernes 27 en el teatro Colón de A Coruña, se reserva el encuentro del público con cineastas y artistas como los que están detrás de ‘Alwasiyya’, un documental incluido en la sección Traxectos que destaca por acompañar la proyección con una actuación en acústico de Zavala, que comparte la banda sonora con Ombligo. El mirador de Monteventoso, la ermita de Santa Comba, la playa de Ponzos o la propia casa de Pepe, el ferrolano protagonista y productor asociado (José Luis Díaz), son algunos de los escenarios que se pueden ver del municipio en esta nueva producción dirigida por Magda Calabrese y Richard Zubelzu.

‘Alwasiyya’ es lo que el director cántabro denomina “un documental romántico, porque es un punto de vista diferente de lo que solíamos tratar nosotros antes y yo creo que también de lo que se trata muchas veces en este tipo de festivales”, destaca, señalando que “aunque también hay una parte reivindicativa, porque en esta sociedad tan polarizada no hay que olvidar todos los derechos que se han conseguido para poder mantenerlos”, en esta historia prima el hecho de que “el amor ha sobrevivido a la muerte”, en palabras de Magda Calabrese.

Juntos ya habían presentado en el propio Norte Cinema Diverso ‘Yo soy una niña’, que se llevó una mención especial del jurado, y, a pesar de haber participado en numerosos encuentros, entre los que figuran algunos de gran envergadura y prestigio como la Seminci o el Festival de Málaga, el cineasta se queda con eventos como este, “porque son más cercanos y casi te haces amigo de los directores, como Fito y Fernando”, expresa, refiriéndose a Ferreiro y Cayazzo. Además, esta proyección adquiere una dimensión todavía más especial para el equipo porque fue en este mismo certamen donde se originó el proyecto, en la edición de 2024, cuando Magda Calabrese coincidió con José Luis Díaz, que le contó su historia “y en enero de 2025 ya empezamos el rodaje”, apunta la directora.

“Esta película es un acto de amor de Pepe hacia Ricardo”, declara la que también es la guionista, referenciando al difunto pintor Ricardo Duque Plaza (Valladolid, 1943). El documental lleva por título la palabra ‘albacea’, en árabe hispánico, por el vínculo que unía a la pareja con estas culturas, al mismo tiempo que se resalta el papel del ferrolano como responsable del legado artístico de su marido. Se trata de una de tantas elecciones que realizó José Luis Díaz y que serían decisivas para el resultado final, como lo fue también la música o la selección de esos “lugares donde ellos habían sido felices”, gran parte localizados en esta zona, que ocupa un papel protagonista, ilustrando incluso el cartel.

Legado

En todo caso, también se filmaron escenas en Madrid, durante un homenaje en la Fundación 26 de Diciembre, una entidad que trabaja en la visibilización, dignificación y por los derechos de las personas mayores Lgtbiq+). El acto, que sirvió de “hilo conductor”, fue organizado porque “no se pudo hacer funeral al uso” al haber sucedido en tiempos de pandemia, y en este se repartieron los cuadros entre amigos y allegados que Ricardo Duque deseaba que conservaran.

Zubelzu hizo hincapié además en la importancia de “ir de cara con la muerte como ha ido Pepe, y yo creo que este documental le ha servido a él para pasar página”, apunta el director, que no podrá participar presencialmente en Norte Cinema Diverso, como sí harán el propio José Luis Díaz y Calabrese.