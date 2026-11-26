Álvarez Vidal, en el centro, con dos representantes del máster en la apertura de la jornada, este jueves, en la Sala Curuxeiras Cedida

El alumnado de la Universidad Politécnica de Madrid que cursa el máster en Negocio Marítimo Portuario e Innovación inició este jueves su estancia de dos días en la ciudad para conocer los entresijos del Puerto de Ferrol, es decir, la gestión real de una dársena, sus condicionantes y la necesidad de tomar decisiones pensando tanto en la actividad actual como en la evolución futura del sector, explica el organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal.

Fue precisamente el máximo responsable del Puerto el que abrió la jornada inaugural con una charla sobre la historia y el presente del ente, pero, sobre todo, acerca de los retos del futuro “en un escenario marcado por la transformación de las cadenas logísticas, la transición energética, la descarbonización del transporte, la digitalización y la necesidad de desarrollar nuestro tráfico y servicios que refuercen la competitividad”.

Además de visitar las dársenas interior y exterior, el alumnado también pudo asistir a la clase del director del Puerto, José Ignacio Villa, sobre ‘Modelo de negocio del desarrollo de una línea de short sea shipping’. Este viernes se abordará la dimensión naval de Ferrol, con visitas al Arsenal y al Museo de la Armada.