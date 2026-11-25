Momento del encuentro de José Manuel Rey con los jóvenes Cedida

El cabeza de lista del Partido Popular al Senado por A Coruña, José Manuel Rey, detalló este miércoles, en el marco de un encuentro con jóvenes de la comarca, las medidas que plantea su formación de cara a facilitar el acceso a la vivienda y a emprender para este colectivo.

El también alcalde aseguró que una de las principales propuestas de su formación es el establecimiento de una reducción en el IVA de la compra del primer hogar, del 10 al 4%, entre los menores de 40, además de acordar con las comunidades autónomas una rebaja en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la adquisición de este hogar inicial. Ambas medidas, igualmente, contemplaría la posibilidad de un abono fraccionado.

En esta línea, proponen también los populares ampliar a cuatro años el plazo de reinversión por la venta de un primer inmueble –manteniendo la exención del IRPF– y del aval público a menores de 40 años –en este último caso para cubrir hasta el 20% del valor del bien–.

A nivel de ahorro y emprendimiento, Rey Varela afirmó que el PP creará un fondo denominado Hucha Hogar Nuevo por el que se depositarán 2.000 euros anuales en una cuenta de ahorro –hasta un máximo de 40.000– para la mencionada franja de edad, para la compra de vivienda. Asimismo, plantean que no se pague el IRPF en el salario mínimo y una reducción de este mismo impuesto para los autónomos durante los primeros cuatro años.