Gráfico con la división de usos propuesta por el gobierno local Cedida

La Xunta de Goberno Local (XGL), en su sesión del pasado 16 de noviembre, dio luz verde a la aprobación inicial de la futura zonificación acústica del término municipal de Ferrol.

El edicto de la decisión, junto con la resolución del organismo consistorial y las representaciones cartográficas de las divisiones, entre otros documentos, fueron difundidos este miércoles a través del tablón de anuncios de la web oficial del Concello, coincidiendo con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Con este trámite, además, se abre un plazo de un mes, a contar a partir de hoy jueves, para que vecinos y otras entidades interesadas puedan presentar las alegaciones y observaciones que estimen oportunas.

El trámite, como se recordará, responde a una de las obligaciones de la administración local recogidas en la ordenanza de contaminación acústica aprobada por el Ayuntamiento en octubre de 2025 y que entró en vigor un mes más tarde. Así, en base a los criterios de planificación territorial contemplados en el Real Decreto 1367/2007, es establecen áreas de predominio residencial, industrial, recreativo, terciario y sanitario, tanto nuevo como existente –además de sistemas de infraestructuras, como las conexiones ferroviarias entre los puertos y la red general del ADIF– y zonas naturales.

La división, según los mencionados planos, no presenta grandes sorpresas, en tanto a que buena parte de los núcleos urbanos se mantienen como zonas residenciales, mientras que los astilleros de Ferrol y A Graña, el Arsenal, la base naval y los puertos interior y exterior se designan como industriales. Sí que resultan llamativas, entre otras, la designación como área sanitaria parte del barrio de Esteiro y la incorporación del eje O Bertón-Ponte das Cabras como habitacional nueva, además de mantener A Gándara como de usos terciarios.