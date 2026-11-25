'Nosotras. Historia ilustrada del feminismo' cuenta con los diseños de Mariona Cabassa, que ha dejado su huella en cerca de 100 libros infantiles de distintos países y en diferentes idiomas Cedida

‘Nosotras. Historia ilustrada del feminismo’, el libro de la ferrolana Raquel Calvo y la barcelonesa Mariona Cabassa, se presentará este jueves 26, a las 19.00 horas, en la Central Librera de la calle Dolores. En este ejemplar se recopilan las trasformaciones sociales por las que se fueron conquistando derechos de las mujeres, “una invitación a descubrir esa marea para que seamos conscientes tanto del camino recorrido como del que todavía falta por recorrer”.

En la presentación, la investigadora y escritora Raquel Calvo estará acompañada de Paula Palacios y Ana Rego. Juntas darán a conocer una historia que empieza con la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y, pasando por luchas muy diversas, llega hasta la primera ley de China contra la violencia de género, en 2016.

La obra con la que debuta la autora ferrolana está publicada por la editorial Litera, con una versión también en catalán.