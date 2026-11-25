La urbe naval fue, de las siete grandes ciudades, la que tuvo, junto con Lugo, un mayor incremento porcentual Jorge Meis

El término municipal de Ferrol sigue avanzando, con pasos cada vez más firmes, por la senda de la recuperación poblacional. Así lo atestiguan la última actualización del censo publicada esta misma semana por el Instituto Nacional de Estadística, que cifra en 65.668 personas el número de habitantes del ayuntamiento.

Este balance, de este modo, no solo solidifica la tendencia positiva en el territorio, que encadena ya tres ejercicios seguidos de incrementos, sino que además muestra un aumento mayor incluso que el de las dos anualidades anteriores. En este sentido, entre los años 2023 y 2024 la subida fue de 353 personas –pasando de 64.005 a 64.358, un 0,55% más–; mientras que de este último a 2025 (64.903) dicha variación fue de 545 vecinos, alcanzando un crecimiento del 0,85%. El saldo, no obstante, se disparó en el presente año hasta un 1,18%, con una diferencia de 765 ferrolanos.

A este respecto, cabe recordar que, aun faltando poco más de un mes para despedir el ejercicio, se trata del censo definitivo de la anualidad y no uno provisional, como el que publica a comienzos de año el Instituto Galego de Estatística (IGE) en base a datos estimados del INE de julio del año previo. La diferencia, por tanto, es más que notable, siendo la cifra real muy inferior a la anterior –concretamente 1.240 personas por debajo–.

En cualquier caso, la evolución sigue siendo muy positiva, hasta el punto de no solo mantener al territorio en números negros, sino porque se ha vuelto a un saldo previo a la pandemia de coronavirus –aunque ligeramente por detrás del total poblacional de 2019, de 66.065 personas–.

En cuanto a la distribución por sexos, destaca una inversión en la tendencia al crecimiento respecto a anualidades anteriores. Así, si bien la población femenina sigue siendo más numerosa que la masculina –34.363 mujeres frente a 31.305 hombres–, el ritmo de aumento de ambos grupos ha sido desigual, siendo el primero más estable –116 vecinas más entre 2023 y 2024, 192 en 2025 y 224 en el presente 2026– y el segundo más acelerado –237, 353 y 541, respectivamente–.

En el marco de las siete grandes ciudades de Galicia –en todas ellas se registró un incremento respecto al año pasado–, la urbe naval se sitúa, junto con Lugo, a la cabeza con el mayor incremento porcentual del conjunto –un 1,18% en ambos casos–, seguidas de A Coruña (0,97%) y Ourense (0,9·%). Curiosamente, la población con la subida numérica más reducido, Pontevedra –640 personas más–, tuvo el cuarto mayor aumento, mientras que Vigo, la más habitada, tuvo el más reducido.

Valoración

Tras conocerse los datos, el alcalde, José Manuel Rey, celebró los resultados, afirmando que “llevamos tres años consolidando esta tendencia de crecimiento”, y que, por ello, el objetivo actual del Concello es “volver a los 90.000 habitantes que tenía en los años 80”.