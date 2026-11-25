Los socialistas a las puertas del astillero ferrolano J.G.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, alertó este miércoles, durante una visita a Ferrol, “do recorte que pretenden facer a dereita e a ultradereita no patrimonio de todos nós”, en referencia a la empresa pública Navantia.

En su comparecencia ante los medios, el dirigente socialista recordó que la compañía naval “reflotouse durante os últimos oito anos”, señalando que el Gobierno central realizó “unha inversión por riba dos 8.000 millóns”, citando, a modo de ejemplo, los contratos de fabricación de la serie F-110, la modernización de las F-100, el desarrollo de un nuevo Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) o la mejora de las instalaciones a través de la fábrica de bloques o el centro de excelencia del gemelo digital. En este sentido, Besteiro insistió en que su formación rechaza que esta empresa “se poña á venda”, insistiendo en que es la intención del bloque conservador, que “privatízao todo” cuando llegan al Ejecutivo.

Por su parte, el número 2 de la formación al Congreso, Julián Reina, echó la vista atrás, señalando que en 2018 “o peche perimetral estaba todo adornado con buzos que representaban o traballo que non había nesta cidade”, incidiendo además en el incremento de la contratación en la factoría ferrolana.