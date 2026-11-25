Ocho estudiantes de cocina midieron fuerzas en la Esengra Daniel Alexandre

La tortilla de patata es el plato más español de todo el recetario y, aunque con una elaboración más bien sencilla, resulta un manjar que triunfa allá adonde va. Por eso, quienes concursaron este martes en el certamen que convocó la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña tuvieron que afanarse mucho para que la suya destacase por encima del resto en el paladar del jurado, que finalmente le puso la medalla de oro a la que cocinó el sargento Juan Carlos Toraño, alumno de Hostelería de la propia Esengra, que innovó añadiendo erizo de mar.

Fueron ocho los centros de formación de toda Galicia que tomaron parte en la cita. Además de los anfitriones, concursaron parejas llegadas del CIFP Fraga do Eume de Pontedeume, CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, CIFP Compostela, CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, IES de Foz, IES Sanxillao de Lugo y el CIFP de Vilamarín (Ourense). Así, mientras uno se encargaba de la elaboración en cocina, disponiendo de un total de 45 minutos, el otro era quien tenía que presentarla en la sala, servirla y explicar el maridaje escogido.

El capitán Núñez Quintero, del departamento de Alojamiento, Restauración y Administración de la Esengra, explicaba que esta séptima edición del concurso de tortillas se convoca un año más con la colaboración de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Baena, que certifica aceites de oliva virgen extra producidos al sur de la provincia de Córdoba. “La idea es pasar un buen día con otros centros, dándonos a conocer y conociendo nosotros el trabajo que hacen”, traslada el responsable, e incide en que cada equipo dispone del aove, los huevos, las patatas y la sal, teniendo que ser ellos quienes añadan un ingrediente “secreto” que marque la diferencia.

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Además del jurado, que estuvo presidido por el comandante director de la Escuela, el capitán de navío José Manuel Faraldo Sordo, y que se ocupó de valorar la presentación en sala y el sabor de las tortillas, en los fogones “tenemos repartidos profesores de diversos centros que están evaluando la parte técnica de la preparación, sobre todo el orden, la limpieza y la ejecución”, añade Núñez Quintero.

Experiencia

A la receta tradicional de la tortilla se sumaron muchos de esos ingredientes misteriosos, como el erizo de mar, que se llevó el primer puesto, pero también la codorniz, la sobrasada, el queso San Simón da Costa, alga Codium, pulpo ‘á feira’, trufa y, por supuesto, la cebolla: amada y odiada a partes iguales. Cristina Vila, una de las profesoras de la Esengra, apuntaba que la clave está en “una buena combinación entre el huevo y la patata, que es lo que hace que después esté sabrosa y al gusto de todos” y, por supuesto, en su “jugosidad”. Ella, que se declara “concebollista”, se aventuraba a aconsejar también el uso del ajo para sorprender.

Higinio Díaz y Sheila López son docentes del IES de Foz, uno de los centros de hostelería con más prestigio de la comunidad. Explican que, en su caso, para escoger la receta que se presentó este martes en A Graña, “hicimos un preconcurso con los alumnos que querían venir y la seleccionamos con un jurado de profesores”. Para los estudiantes, valoran, “es toda una novedad. Son muy jóvenes, entre 15 y 17 años, y están con sus nervios. Es una oportunidad de conocer otras escuelas, compañeros, formas de trabajar... Es una experiencia más que les sirve también para ir teniendo una cierta iniciación en el mundo de la hostelería”.

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Sus alumnos, Adriana Martínez y Beltrán Pérez, se estrenaban como concursantes con una elaboración “con un ingrediente secreto que creo que les gustará: pulpo”, aventuraban antes de presentar una tortilla que se llevó la medalla de bronce. Ella fue la encargada de presentarla y hablar del vino escogido, un mencía de Cepas Galegas, de la DO Ribeira Sacra, mientras que a él le tocó cocinar. “Teníamos pensado hacerla de gambas al ajillo, pero luego caímos en que el ‘polbo á feira’ se servía con patata cocida, así que decidimos apostar. Lo más complicado es el punto de jugosidad porque el huevo no puede estar ni poco ni muy cuajado”, incide.

Nervios

A su lado, Santiago Bouzada, a sus 16 años y hecho un manojo de nervios, observaba cómo su compañero Leiton ejecutaba su creación con trufa. También novatos, llegaban a Ferrol desde el Oroza pontevedrés y eligieron para el maridaje un tinto de la DO Rías Baixas, una rara avis en la tierra del albariño. “Creemos que puede tener un buen impacto porque buscamos ese toque de bosque húmedo”, valoraba antes de exponerla ante el jurado.

Con más experiencia a sus 28, pero igual inquietud ante el momento de enfrentarse a los jueces, el marinero hondureño Noé Mejía, de la Esengra, hizo tándem con el ganador, Juan Carlos Toraño. “Hemos incorporado un ingrediente que representa nuestro entorno y la identidad gastronómica gallega, que es el erizo de mar, innovando un poquito. Además, vamos a maridarlo con un vino blanco de Rías Baixas “que es perfecto por sus características aromáticas, con notas frutales, cítricas y florales”, explicaba el joven, que se colgó a su vez la medalla de plata en presentación.

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En el podio de las elaboraciones, además de Toraño y Beltrán en el primer y tercer puesto, respectivamente, el segundo galardón fue para Rubén, del Paseo das Pontes, siendo su compañera Sofía la que se colgó el bronce en la categoría de Sala. Finalmente, Lucía, del CIFP Compostela, fue quien cautivó al jurado explicando la historia de la elaboración que hizo su “amigo y cocinero” Pablo.

Él eligió sorprender añadiendo codorniz como homenaje a su abuelo, que era cazador y amante de compartir con sus nietos una buena tortilla. “Este plato es la mezcla de amor, recuerdos, tiempo de cocción y la formación que nos dan en el centro”, valoró la joven en su presentación, que tocó el corazón de los jueces.