Representantes de Navantia y de la Armada, el pasado día 12 Cedida

Navantia informa de que el futuro BAC (Buque de Aprovisionamiento en Combate) que construye para la Armada en Ferrol ha superado la revisión crítica de diseño, un hito del programa que permitirá acelerar el proceso de fabricación y pruebas. Como se recordará, en la Fábrica Digital de Bloques ya se trabaja en algunas de las partes de un barco que está llamado a sustituir al 'Patiño'.

Representantes de Navantia y del Ministerio de Defensa se reunieron el pasado día 12 en la sede de la Dirección General de Armamento y Material en una sesión ejecutiva en la que se constató el cumplimiento de este hito del programa, que supone una evolución tanto del 'Cantabria', el otro BAC con base en Ferrol, entregado a la Armada hace más de década y media, como de los AOR fabricados en la ciudad naval para la Royal Australian Navy.

La compañía pública destaca entre las novedades de este modelo el refuerzo de sus capacidades de protección, con la incorporación de un sistema de defensa de punto y de prestaciones para hacer frente a las amenazas de drones, además de capacidad para desplegar y mantener vehículos no tripulados aéreos, de superficie y submarinos. Además, el BAC también incorpora el Sistema de Servicios Integrados, que también llevan, por ejemplo, las fragatas F-110.

A partir de ahora, el objetivo se centra en avanzar en la compra de materiales y equipos para llegar a la puesta de quilla, prevista para el segundo semestre del año que viene. La idea es que el BAC se entregue a la Armada en 2030.