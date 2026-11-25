Universidad de Esteiro entrevista a Laura Sabela Vázquez y Milica Vidic Daniel Alexandre

El Campus Industrial de Ferrol ya ha alcanzado la paridad en su alumnado, destacando particularmente el avance que se constata este curso en distintas ingenierías como en la que se formó Milica Vidić, investigadora en el Grupo Integrado de Enxeñaría desde hace tres años, procedente de Serbia. Asimismo, el ejemplo de la coruñesa Laura Vázquez, que acaba de estrenarse en este período 2026/27 como profesora universitaria sustituta, sigue el caso del único centro de esta área de la UDC que todavía presenta una mayoría masculina, a pesar de que la presencia femenina destaca por haber aumentado, también en un tramo de siete anualidades, hasta conseguir un 60,5% más de estudiantes mujeres.

La Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, en la que se formó la propia Laura Vázquez, es el único centro del Campus que este curso presenta una minoría femenina en su estudiantado (25,3%), una cifra en cualquier caso histórica ya que, desde el 2018/19, su peso en el centro pasó del 20,4% al 25,3%, por lo que, en este momento, una de cada cuatro personas matriculadas es mujer. Mientras que esta subida supera el 60%, por ejemplo, en la Escola Universitaria de Deseño Industrial –EUDI– el aumento es de 11,3 puntos porcentuales o de un 130,3% en el caso de la Facultade de Humanidades e Documentación, donde el número de alumnas ascendió de 152 a 350.

Tanto en esta como en la Facultade de Enfermaría e Podoloxía, el peso de las mujeres ya venía siendo mayoritario, no así en tres títulos de grado que despuntan por un considerable incremento en sus alumnas, como son las Enxeñarías Naval e Oceánica, Mecánica, y Electrónica Industrial e Automática.

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La ingeniera naval Milica Vidić, que empezó el doctorado en su país y ahora está terminando su tesis en el Campus Industrial de Ferrol, donde le gustaría continuar su camino de la misma manera que Vázquez, era la única investigadora del colectivo en el que se integraba en Serbia, que era significativamente más reducido que el Grupo Integrado de Enxeñaría.

A pesar de que tuvo “mucha suerte” con sus compañeros, sí destaca una gran diferencia entre ambos territorios en cuanto a la visibilización de las brechas de género en el ámbito científico: “en la sociedad serbia existen problemas con eso y no se habla suficiente”, y hace hincapié en que, teniendo en cuenta el contexto minoritario femenino en las ingenierías, “nuestro grupo tiene bastantes mujeres en posiciones de liderazgo”, valora.

Conclusiones

Según los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Campus Industrial de Ferrol ya ha alcanzado la paridad en el alumnado, con un 50,2% de mujeres frente al 46,2% del curso 2018/19. Estas cifras han aumentado en un 33,3%, más del doble que en el sector masculino (13,4%), un ascenso que es todavía más acusado, de un 80%, en el caso de las matrículas en titulaciones de máster.

La UDC cuenta con 499 investigadoras en activo (un 43% de todo el colectivo) y entre el personal doctorando las mujeres son mayoría (54%), con un total de 268. Además, en los 119 grupos de investigación reconocidos en la universidad ya se aproximan a la paridad, con una representación femenina del 47%. Sin embargo, en el caso del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni– del Campus Industrial de Ferrol, esta media desciende al 38,5%, desarrollando su actividad en el centro 57 mujeres.

“En mi experiencia de investigación en el Citeni hay un número bastante significativo de investigadoras y en mi grupo, de hecho, más o menos podría decir que está a la par”, traslada Laura Vázquez, en referencia a su actividad en el Laboratorio de Propiedades Térmicas e Reolóxicas de Materiais –Proterm–, donde presentó este mismo año su tesis doctoral.

Asimismo, una vez incorporada a la docencia, la profesora destaca que, a pesar de la predominancia masculina en las ingenierías, “particularmente en el máster la gran mayoría de las alumnas son mujeres”, indica sobre el título en Tecnoloxía Téxtil e Moda Sustentable en el que imparte clase, además de en la ETS de Náutica e Máquinas de la UDC en A Coruña, que en cualquier caso se trata de una formación con “un contenido significativo industrial y científico”.