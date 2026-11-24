Os bombeiros da comarca tiran proveito do dispositivo portátil desenvolvido en Ferrol ‘AppGym’
Este foi un dos grandes protagonistas da xornada organizada pola cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias
O Parque de Bombeiros de Ferrol acolleu este martes 24 un obradoiro de prevención de lesións musculares mediante sensores, dirixido a persoal de emerxencias da comarca. No encontro tivo especial protagonismo un dispositivo portátil, ‘AppGym’, que foi desenvolvido pola spin off Motion and Force Engineering Solutions –MFES–, vinculada ao Laboratorio de Enxeñaría Mecánica do Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, que se localiza no Campus.
Persoal de emerxencias, Policía Local de Ferrol e bombeiros tanto da cidade como de Narón e Navantia participaron nesta iniciativa da cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, que promoven a UDC e a Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, e que está adscrita á Facultade de Ciencias do Traballo.
Co foco posto na promoción da prevención de riscos laborais e na mellora da hixiene postural durante o desempeño das súas tarefas, a proposta combinou unha charla impartida por Florian Michaud, investigador do Laboratorio de Enxeñaría Mecánica, cunha demostración práctica na que as persoas participantes puideron comprobar, a través dos sensores, a importancia da posición das costas ao realizar esforzos físicos habituais.
‘AppGym’ destacou polo seu sistema de aviso sonoro que se activa ao detectar unha postura potencialmente lesiva. Desenvolvido dende o Campus Industrial de Ferrol en colaboración coa Clínica Arriaza, o aparello obtivo o segundo premio na Xornada de Innovación en Industria de Maker Faire Galicia 2026.