O ‘Día da Enxeñaría’ volve abrir a Galicia as portas da EPEF para presentar títulos e laboratorios
Os centros educativos interesados en asistir poden inscribirse até o día 3 de decembro
A nova edición da xornada de portas abertas ‘Día da Enxeñaría’, que organiza a EPEF en colaboración co Campus Industrial de Ferrol da UDC, achegará a oferta formativa de grao que se imparte nesta escola e dará a coñecer algúns dos seus laboratorios. Dirixida a alumnado de Bacharelato Tecnolóxico e de ciclos superiores de FP de toda Galicia, a iniciativa ten aberto o prazo de inscrición para os centros educativos interesados en asistir a este encontro, que se celebrará o venres 22 de xaneiro.
Na EPEF impártense Enxeñarías en Tecnoloxías Industriais, en Electrónica Industrial e Automática, en Mecánica e en Naval e Oceánica, as dúas últimas suxeito ademais dun Programa de Simultaneidade. Así mesmo, tamén se ofertan os graos en Enxeñaría Eléctrica (dual) e en Enxeñaría Industrial (aberto), que permite elixir definitivamente a titulación no segundo curso. O prazo de inscrición remata o 3 de decembro ás 14.00 horas (información: subdireccion.estudantado.difusion.epef@udc.gal ou 881 013 226).