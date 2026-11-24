Curso formativo en Serantes Cedida

El local social de Serantes se convirtió esta semana en un espacio de aprendizaje para una enfermedad como es la diabetes.

Profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria, de Enfermería Familiar y Comunitaria, residentes de la especialidad, y alumnado de Enfermería organizaron una formación grupal de educación para la salud sobre los cuidados de la diabetes.

Se trata de una iniciativa de divulgativa diseñada como un espacio para aprender, resolver dudas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La actividad y explicaciones giraron en torno a tres grandes ejes: la alimentación saludable, el ejercicio físico y el cuidado de los pies. Fue, de este modo, una propuesta abierta, en la que tomaron parte 25 participantes seleccionados primando criterios de equidad sobre sobre los inscritos en esta oferta abierta.

El objetivo de esta actividad educativa era la de aproximarse a aquellas personas en las que es de mayor utilidad la formación, como la población adscrita al Centro de Salud de Serantes en los que se daban factores de riesgo como el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 con tratamiento de antidiabéticos orales, con o sin insulina; glucemias basales alteradas; con intolerancia a la glucosa; hemoglobina glicada mayor del 5,7%; o personas con antecedentes de diabetes gestacional.

Entre los objetivos generales de estos profesionales para esta formación, explican, figuran el de aumentar el conocimiento de los participantes sobre la diabetes mellitus y sus complicaciones; fomentar el autocuidado en los asistentes a la sesión; disminuir los eventos adversos ligados al mal control de las alteraciones en el metabolismo de la glucosa; y reconocer factores de riesgo por los que acudir a los profesionales de la salud.

Resultados

La actividad tendrá, además, una evaluación también por parte de los y de las profesionales organizadores, ya que analizarán el aumento de los conocimientos sobre complicaciones de la diabetes mellitus, la mejoría en los conocimientos sobre la alimentación recomendada y en los conocimientos sobre la autoinspección y autocuidado de los pies en la diabetes mellitus.

Para ello se hizo entrega de cuestionarios previos y posteriores a la intervención. Junto con estos, habrá igualmente una evaluación a medio plazo que valore la mejoría del patrón de actividad física en los participantes mediante el cuestionario Rapid Assessment of Physical Activity, y la valoración de la mejoría en los niveles de hemoglobina glicosilada de los participantes. Se analizará a los cuatro meses de la intervención.