Representación de la Diócesis ferrolana Cedida

Todas las Diócesis gallegas tuvieron este miércoles una cita en Santiago, donde se presentó la memoria de su actividad correspondiente al año 2025. La de Mondoñedo-Ferrol, con el obispo Fernando Garcia Cadiñanos a la cabeza, estuvo ampliamente representada en el evento, en el que se dio cuenta del trabajo que las comunidades cristianas desarrollan en cada territorio, explicando el destino de los recursos recibidos y agradeciendo, al mismo tiempo, la colaboración de quienes sostienen la Iglesia.

Entre los asistentes por parte de la Diócesis ferrolana la delegación contó, además de con el obispo, con el ecónomo Xoán Xosé Fernández; la directora de Cáritas, María Victoria González; los delegados de Pastoral da Salud, José Luis Fernández, y de Peregrinaciones y Camino de Santiago, Chema Pérez; el responsable de la Comisión Protexe, Jesús Iglesias; la responsable diocesana de Acción Católica General, Luzma Pousa; el presidente da Xunta de Cofradías de la Semana Santa viveirense, José Veiga, responsables de la Real Confraría da Nosa Señora de Valdeflores de Viveiro; y miembros de las comunidades religiosas das Hijas del Divino Celo, Hijas de la Virgen de los Dolores y Misioneras de Acción Parroquial.

En representación de los ámbitos académico, militar y civil, asistieron la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Isabel Ares; la directora da Cátedra Diócesis-Universidad, Rocío Ameneiros; y el jefe del Órgano de Jefatura del Arsenal, Manuel Aguirre, además de los directores de COPE Ferrol/COPE Ribadeo, Javier Molleda, y de COPE Galicia-Asturias, Daniel Otero.

El acto contó con un apartado musical y otro explicativo de la labor llevada a cabo, tanto en hospitales como en parroquias del rural, valorando los acompañamientos y el papel de la Iglesia como comunidad.

Entre los datos aportados, se dio cuenta de cuestiones como la inversión en el ámbito patrimonial, en el que se destinaron 1,7 millones de euros a proyectos de construcción o rehabilitación en Lugo, 2,2 millones a iniciativas de la Diócesis Tui-Vigo; 3,7 millones en la Archidiócesis de Santiago; 1,05 millones en Mondoñedo-Ferrol y 935.336 euros en Ourense.

La Iglesia en Galicia destinó 20,6 millones a acciones pastorales y asistenciales, 21,8 a conservación de edificios y gastos de funcionamiento, 12,9 a retribución del clero, 11,5 a retribución del personal seglar y algo más de tres millones a sus centros de formación. Un total de 8.082.953 euros fueron gastos extraordinarios, que se destinaron a construcción de templos o rehabilitación de edificios, entre otras cuestiones.

En el ámbito de la actividad caritativa y asistencial, los más de 1.000 centros asistenciales y sociales de la Iglesia en Galicia atendieron durante 2025 a 97.949 personas. Asimismo, Cáritas Diocesana invirtió algo más de 19 millones de euros en sus actividades y en el ámbito penitenciario, siete capellanes y 60 voluntarios pusieron en marcha 24 programas del área social, jurídica y religiosa.