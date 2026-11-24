En el rastrillo se pueden encontrar interesantes ofertas navideñas Daniel Alexandre

Un año más, el rastrillo de la Asociación Nuestra Señora del Carmen, conocida como las Damas del Carmen, abrió sus puertas a menos de un mes de la Navidad para favorecer las compras y mantener viva la tradición, vinculada a la actividad de la Armada en Ferrol.

La entidad, presidida por Lucía Arbolí Cervera-Mercadillo, esposa del almirante del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar, está al frente de este rastrillo que es ya un clásico de las navidades ferrolanas y en el que se pueden encontrar desde piezas de artesanía y decoración navideña, complementos y un sinfín de posibles regalos.

Los fondos que se recaudan están destinados a apoyar a familiares de personal de la Armada en situación vulnerable, especialmente viudas y huérfanos. La asociación de las Damas del Carmen se creó en el año 1934 con esos fines benéficos y mantiene su actividad en esta línea, aunque los socios no tienen por qué pertenecer a la Armada.

El rastrillo se encuentra abierto este año en el número 105 de la calle Real –antigua Mía y Lía– y el horario de apertura de los puestos de venta es de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.00 horas, durante la semana, abriendo el sábado solo por la mañana y manteniéndose cerrado en la jornada dominical.