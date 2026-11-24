El rastrillo de las Damas del Carmen, las compras navideñas cargadas de solidaridad
Se encuentra abierto este año en el número 105 de la calle Real
Un año más, el rastrillo de la Asociación Nuestra Señora del Carmen, conocida como las Damas del Carmen, abrió sus puertas a menos de un mes de la Navidad para favorecer las compras y mantener viva la tradición, vinculada a la actividad de la Armada en Ferrol.
La entidad, presidida por Lucía Arbolí Cervera-Mercadillo, esposa del almirante del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar, está al frente de este rastrillo que es ya un clásico de las navidades ferrolanas y en el que se pueden encontrar desde piezas de artesanía y decoración navideña, complementos y un sinfín de posibles regalos.
Los fondos que se recaudan están destinados a apoyar a familiares de personal de la Armada en situación vulnerable, especialmente viudas y huérfanos. La asociación de las Damas del Carmen se creó en el año 1934 con esos fines benéficos y mantiene su actividad en esta línea, aunque los socios no tienen por qué pertenecer a la Armada.
El rastrillo se encuentra abierto este año en el número 105 de la calle Real –antigua Mía y Lía– y el horario de apertura de los puestos de venta es de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.00 horas, durante la semana, abriendo el sábado solo por la mañana y manteniéndose cerrado en la jornada dominical.