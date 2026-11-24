Paula Prado, secretaria xeral del PP, también estuvo este martes en el Jofre Daniel Alexandre

Un ataque y derribo a Pedro Sánchez para movilizar un voto decisivo ante una jornada, la del 29N, en la que “no hay nada hecho”. Así desembarcó este martes la comitiva del Partido Popular en un teatro Jofre abarrotado para escuchar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a los dos ferrolanos que encabezan las listas en A Coruña para el Congreso y el Senado, Miguel Tellado y José Manuel Rey Varela. Junto a ellos, pasaron también por el atril el responsable provincial, Diego Calvo, y la candidata Verónica Casal, dibujando todos ellos la luz de la “esperanza” al final del largo túnel de ocho años de “sanchismo”.

“Nunca faltáis en los momentos importantes”, dijo al público el alcalde, deslizando el primero de los ejes del discurso popular en contraposición al socialista. “El domingo nos jugamos recuperar los valores que nos inculcaron nuestros abuelos: la reconciliación”, expresó, lamentando que en este tiempo se ha abierto una grieta en la sociedad española. En este sentido, citó la retirada de la Medalla al Mérito en el Trabajo a José María González-Llanos por parte del Ministerio que dirige Yolanda Díaz, pidiendo que cesen de una vez “los enfrentamientos”.

Sacó pecho por la ciudad del presupuesto por año, por un Alberto Núñez Feijóo con el que “trabajé más de 20 años, aprendí lo mejor de la gestión pública y a buscar soluciones” y por un Alfonso Rueda “que no le ha fallado a Ferrol”, comprometiendo el tren, la “transformación” de Navantia, la estación intermodal y 400 viviendas en el Sánchez Aguilera. “Seré el ferrolano que más exigiré”, avanzó Rey.

Unificar el voto

Tellado sacó toda su artillería dialéctica contra el PSOE, lo que le valió que Rueda, cuando cogió su testigo en el atril para cerrar el mitin, dijese con mucha retranca que “calquera que fale despois del parece un poeta”. Del “Señor de los Anillos y los Pedruscos”, como rebautizó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al “pequeño Beethoven”, en alusión al hermano de Sánchez, no se olvidó tampoco el secretario general del PP de “la vecina de Fene que ha dejado la política, la ferrolana más poderosa. Yolanda, gracias por nada”.

Rueda abrazándose con Arsenio Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil Daniel Alexandre

Avanzó la mano derecha de Feijóo que, cuando lleguen a La Moncloa, atacarán en tres flancos: la división y el enfrentamiento, la negligencia y la incompetencia y la delincuencia, usando como munición la “reparación, la regeneración democrática, la reunión de la nación y la recuperación de la ambición como país”. Ante unas elecciones que están llamadas a “salvar España”, pidió que Ferrol estuviese, como hizo desde el XVIII, “al servicio de un gran país” para lograr echar a Pedro Sánchez “del gobierno y de la política”.

A mayores, Miguel Tellado llamó a “darles un baño en las urnas”, apelando a ganar en los 93 municipios de la provincia para lograr un diputado más y dejando además espacio para referirse al BNG como una formación “dócil, sumisa y servil” con el gobierno socialista. Precisamente, Rueda se refirió también al Bloque, relacionándolo con Bildu al decir que “son los amigos de los acosadores de un chaval de 22 años que es más valiente que todos ellos juntos”.

El presidente autonómico, que quiso reconocer el trabajo de Rey Varela en la Alcaldía ferrolana “transformando a cidade”, bromeó al decir que el Consejo de Ministros “está en Black Friday porque están haciendo en cinco días lo que no hicieron en ocho años”. Además, hablando en ‘rajoniano’ sobre “ese partido que todos ustedes tienen en la cabeza”, por Vox, “merece todo el respeto, pero están desconectados de Galicia y el voto a ellos en cualquiera de las provincias va a suponer restarle a Núñez Feijóo”.

Rey Varela abrió el turno de intervenciones en el mitin de este martes Daniel Alexandre

Por su parte, Verónica Casal y Diego Calvo, desgranaron otros aspectos del programa popular, apelando a no dividir el voto y a movilizar a los indecisos en estos días que restan hasta el 29N porque, insistieron, “si el PP gobierna, Ferrol lo va a notar”, sentenció la candidata.