El contrato anterior incluía los desfiles de la zona urbana y la rural Daniel Alexandre

El grupo municipal socialista de Ferrol cargó este martes contra el gobierno local por la adjudicación, aun no anunciada, del contrato para la organización de la cabalgata de los Reyes Magos del entorno urbano y el rural. Según denunciaron desde la formación, el Concello optó por no prorrogar el anterior encargo, adjudicado a Servicios Deportivos Galicia en noviembre de 2025 por 150.934,55 euros –la de Navidad se otorgó como un contrato menor a Cuarzo Producciones por 14.990–, licitando en su lugar de nuevo el servicio.

En este sentido, la agrupación lamentó la decisión, apuntando que estaba contemplada en los pliegos la extensión de la prestación, en unas condiciones económicas y contenido idénticas a las del ejercicio anterior, recalcando además que la empresa realizó en su momento un trabajo satisfactorio y a un precio “razoable”. El problema, insisten, es que la licitación se ha saldado con la adjudicación a la misma compañía, pero a un precio más elevado y con un notable descenso del número de carrozas, los grupos de animación, la cuantía de caramelos y los efectivos de seguridad.

Menos carrozas

“Rey Varela decidiu cortalo e sacar outro concurso con menos servizos. E que conseguimos? Que remate gañando a mesma empresa”, censuraron los socialistas, adelantándose además al anuncio oficial de la adjudicación –que tampoco está reflejada en la Plataforma de Contratación del Sector Público–. A este respecto, inciden en que se ha pasado de nueve a siete carrozas, de diez a ocho agrupaciones de acompañamiento y de tres toneladas a 1.500 kilos de dulces.

No obstante, las mayores críticas del PSOE vienen de dos factores: por un lado, del hecho de que el servicio se haya licitado por lotes –uno para el urbano, por 150.897,67 euros, otro para el rural, por 17.195,46 y un tercero para la cabalgata de Navidad por 29.225,57–; y, por otro, de la reducción del vallado y los efectivos de protección –el primero se limitará a la zona centro y el segundo pasó de 36 a 18 profesionales–. “Podemos discutir sobre o número de carrozas ou a cantidade de caramelos, pero a seguridade dos nenos e das familias merece unha explicación especialmente rigorosa”, aseveraron desde la formación.

Por todo ello, el grupo municipal exige “os informes técnicos que xustifiquen estes cambios e acrediten a suficiencia do novo dispositivo”, insistiendo en que contar con una mayoría absoluta “non substitúe a planificación nin a boa xestión”. Así, desde la agrupación se instó al regidor ferrolano a dar explicaciones sobre la decisión de no prorrogar el contrato.