El aparcamiento se clausuró en abril de 2019 Jorge Meis

El BNG de Ferrol detalló este martes la primera de las mociones que llevará al pleno ordinario del mes de noviembre, el próximo jueves: la reapertura del aparcamiento subterráneo del antiguo centro comercial Porta Nova, en la plaza de O Inferniño.

La recuperación, como se recordará, ha sido una demanda habitual de los nacionalistas desde su cierre en 2019 por un conflicto entre el Concello y la empresa que por aquel entonces se encargaba de su gestión. De hecho, esta misma petición se realizó el pasado mes de marzo, informando el Bloque de que, en el marco de una comisión de Urbanismo en 2024, la titular de esta área había asegurado que no existían “problemas xurídicos” para recuperar la infraestructura, siendo únicamente necesario renovar las bombas de achique y el sistema contra incendios.

Así, desde la agrupación se insistió en que la medida “contribuiría tanto a facilitar e optimizar o estacionamento de vehículos como a abrir a porta a posibilidade de humanizar a contorna desta praza”, recordando que el aparcamiento cuenta con capacidad para 340 turismos. No obstante, los nacionalistas insistieron en la necesidad de que la gestión de la infraestructura recaiga sobre el propio Concello.

Finalmente, desde el BNG se acusó al ejecutivo ferrolano de “estar ausente dos problemas do día a día da veciñanza” y de centrarse únicamente en los macro proyectos.