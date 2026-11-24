Manuel Polo junto al diputado Mon Fernández a las puertas del INSS J. G.

El candidato comarcal al Congreso del BNG, Manuel Polo, acompañado del diputado Mon Fernández, compareció este martes al mediodía ante los medios a las puertas de la sede ferrolana del INSS para abordar la situación de las pensiones de cara al próximo mandato.

Así, el representante recordó que la formación nacionalista, en su programa electoral “leva que as pensión teñen que superar o 60% do salario medio”, incidiendo en que, a día de hoy, deberían suponer una cuantía mínima en torno a los 1.450 euros.

En esta línea, Polo Gundín señaló que es imperante actuar sobre “dúas cuestións fundamentais”: la edad mínima de jubilación, “que nos gobernos de Zapatero e Rajoy fóronse incrementando ata os 67 anos” y que desde el Bloque se aboga por que vuelva a bajar hasta los 65; y en la privatización “total ou parcial” de las mencionadas prestaciones.

A este respecto, el candidato aseguró que “para o BNG as pensións son sostibles se o goberno de turno destina o diñeiro suficiente para as mesmas”, rechazando la propuesta de incorporar al sistema fórmulas mixtas que empleen productos financieros de riesgo variable –poniendo como ejemplo el caso de Paraguay tras la intervención del Ueno Bank por parte del Banco Central–.

“O investimento en cuestións especulativas é algo individual”, afirmó el nacionalista, insistiendo en que lo que haga una persona con sus ahorros es cosa suya, pero que el Estado “non pode xogar co diñeiro de todas as persoas”.

Por último, Manuel Polo reivindicó que las pensiones y las prestaciones por jubilación “non son un agasallo, son unha necesidade por saúde e por dignidade vital”, insistiendo en que debe ser un sistema sólido que no puede depender “da mínima capacidade de aforro da clase traballadora” ni de productos volátiles o de alto riesgo del mercado financiero.