Buena parte de las vacantes están destinadas a personal militar Daniel Alexandre

El Ministerio de Defensa inició etse martes, mediante la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso, en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada.

En total, según refleja el documento, se disponen 116 plazas, 102 generales y las 14 restantes para personas con discapacidad –la mayoría correspondientes al Real Decreto del presente 2026–. En relación a los destinos, Ferrol es el tercero con mayor número de vacantes –el 17%–, superado únicamente por Cádiz (29%) y Madrid (22%). Cabe señalar, de igual modo, que gran parte de estas vacantes están reservadas para personal militar, de modo que de las 116 disponibles, 65 se mantienen para reservistas en régimen general y otras doce para los profesionales que estén en los últimos 10 años de compromiso, de modo que las posiciones para los civiles sin un grado de discapacidad se reducen hasta las 25.

Respecto a las profesiones requeridas, el boletín estatal detalla que las ocupaciones más demandadas dentro de esta convocatoria son las de albañil, carpintero, fontanero, instalador-montador, pintor y mecánico. Las bases y temarios requeridos también se incluyen en el documento.